De nombreux changements se sont faits jour en interne chez Ubisoft, et cela concerne également un Beyond Good & Evil 2 toujours vivant, envers et contre tout.

Cela fait 16 ans qu'Ubisoft teasait pour la première fois Beyond Good & Evil 2, après le grand succès du premier opus chapeauté par Michel Ancel. Ce n'est toutefois que onze ans plus tard que nous entendions à nouveau parler de cette suite au développement visiblement des plus infernaux. Contre vents et marées, il continue son bonhomme de chemin, avec d'ailleurs de nouveaux signes de vie officiels.

Nouveau plot-twist pour Beyond Good & Evil 2

L'actualité autour du géant français Ubisoft est pour le moins tumultueuse ces derniers temps. Entre soucis de santé financière, importants changements autour d'Assassin's Creed Shadows et tout récemment une restructuration de l'intégralité de l'équipe derrière Prince of Persia The Lost Crown, les choses bougent beaucoup en interne. Tel est également le cas pour Beyond Good & Evil 2, visiblement toujours bien vivant après 16 ans de développement (ce qui en fait le plus long de l'histoire).

Malgré le départ de la tête pensante d'Ubisoft, Michel Ancel (mais qui pourrait revenir en même temps qu'un certain Rayman) en 2020, Beyond Good & Evil 2 continue tant bien que mal de mener son vaisseau. La restructuration qui a sonné le glas à la création d'une suite pour The Lost Crown a notamment eu des répercussions sur cette éternelle arlésienne du géant français. Plusieurs développeurs ont en effet été alloués à l'effort de guerre autour d'un Beyond Good & Evil 2 présentant apparemment un turnover inquiétant.

Fawzi Mesmar, jusqu'alors vice-président de Global Creative chez Ubisoft et fort de 20 ans d'expérience dans le domaine, occupe notamment maintenant le poste de directeur créatif pour Beyond Good & Evil 2. Aux dernières nouvelles, le titre serait doucement mais sûrement en train de sortir de son long et pénible enfer du développement. Il aurait en tout cas récemment franchi un cap crucial : des retours positifs de la direction dans le cadre d'une nouvelle présentation. Enfin une lumière au bout du tunnel, malgré la douche froide qu'a été l'édition anniversaire du premier opus ? C'est du moins tout ce que l'on souhaite aux équipes travaillant dessus.

Enfin une lueur d'espoir pour le jeu au développement le plus long de l'histoire ? © Ubisoft

Source : Kotaku