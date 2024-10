Bien que le dernier épisode en date restera dans les annales pour de mauvaises raisons, la série Battlefield n’a pas dit son dernier mot. Un Battlefield 7 est actuellement en développement et déjà annoncé comme ultra ambitieux et vendu comme un vrai retour aux sources pour la franchise tandis que les joueurs continuent de se crêper le chignon sur les derniers jeux de la saga. BF 2042 a encore un peu de joueurs, mais BF5 et Battlefield 1 ne désemplissent pas non plus. D’ailleurs, ces derniers reçoivent une nouvelle mise à jour surprise et importante, plusieurs années après leur sortie. Ça ne nous rajeunit pas cette histoire.

Tous les derniers Battlefield son mis à jour sur PC

Battlefield 1 est sorti sur PS4, Xbox One et PC en 2016, et BF5 en 2018, à une époque où un retour aux Grandes Guerres était fortement demandé par les joueurs. En prenant place lors de la toute Première Guerre Mondiale, BF1 a fait un choix audacieux et payant puisqu’il est clairement l’un des meilleurs épisodes de la franchise. BF5 quant à lui optera pour le second grand conflit mondial et réussira à son tour à toucher les joueurs. Si bien qu’ils jouissent encore l’un comme l’autre d’une forte communauté de fans sur tous les supports. Mais ça fait tout de même un moment que le contenu a été arrêté et qu’EA se contente de les surveiller de loin. Alors quand l’éditeur nous annonce l’arrivée d’une mise à jour importante sur PC pour tous les derniers Battlefield, c’est la curiosité qui l’emporte.

Une mise à jour très importante, mais pas de nouveau contenu

On va tout de suite calmer vos ardeurs, il n’y a pas de nouveau contenu à la clé, mais ce patch reste tout de même d’une importance capitale puisqu’il est là pour mettre à jour la sécurité des jeux avec un nouveau système anti-cheat. L'éditeur continue son combat contre les tricheurs et met un point d’honneur à les chasser sur tous ses jeux les plus joués, à l’instar de Battlefield 1, Battlefield 5 et bien entendu, BF 2042. Si un nouveau patch sur ce dernier n’est pas une surprise, voir BF1 et BF5 être mis à jour n'est pas commun, c'est même une surprise. EA vise mettre tout le monde sur un pied d’égalité en déployant ce nouveau système anti-triche annoncé comme ultra efficace, sobrement appelé EA Anti-Cheat.

Ce nouveau système va s'implanter au plus profond de vos machines là où sont généralement pilotés les logiciels de triche récents. Moins invasif que le système de Riot Games, celui d’EA promet toutefois une protection optimale de ses jeux et garantit surtout que les performances ne seront en rien impactées. Il est également dit que si le jeu ne fonctionne pas sans ce nouveau système, l’EA Anti-Cheat ne se lancera que lorsque les jeux qu’il protégera seront lancés. L’éditeur a mis en ligne une FAQ complète si jamais vous cherchez des informations plus détaillées. Pour le reste, la mise à jour se fera traditionnellement au lancement de Battlefied 1, 5 ou 2042. Pas de manipulation spécifique. À noter également que pour l’heure, seuls les joueurs PC semblent concernés.

source : EA