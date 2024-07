Electronic Arts a récemment confirmé une nouvelle qui marquera un tournant pour les amateurs de jeux vidéo. Plusieurs titres emblématiques de la série Battlefield seront bientôt retirés des vitrines numériques et leurs services en ligne fermeront définitivement en novembre. Quand on sait à quel point les épisodes en question sont appréciés (sauf pour un), c'est un crève cœur.

La fin pour 3 jeux Battlefield

Ainsi, cette décision touche particulièrement Battlefield 3. Souvent considéré comme le meilleur jeu de la franchise, ainsi que Battlefield 4 et Battlefield: Hardline. À partir du 31 juillet, Battlefield 3, Battlefield 4, et BF: Hardline ne seront plus disponibles à l'achat sur Xbox 360 et PlayStation 3. Ensuite, le 7 novembre, les services en ligne pour ces jeux seront définitivement arrêtés. Toutefois, BF3 et BF4 resteront jouables sur PC. Tandis que Hardline restera accessible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Néanmoins, cette disponibilité pourrait également prendre fin avec le temps. Laissant présager une disparition progressive de ces jeux des plateformes actuelles.

Cette fermeture affectera également la compatibilité rétroactive. Empêchant ainsi les joueurs de profiter de BF3 sur les consoles Xbox Series X/S et Xbox One. Une telle mesure reflète l'évolution rapide du secteur des jeux vidéo. Où les titres phares d'une époque deviennent obsolètes au profit de nouvelles innovations et de technologies plus avancées.

L'icone BF3

Sorti en 2011, Battlefield 3 a reçu un accueil unanimement positif, rivalisant sans effort avec des titres comme Call of Duty: Modern Warfare 3. Ce jeu a marqué ce que beaucoup considèrent comme le sommet de la série Battlefield. En 2013, Battlefield 4 a su maintenir cette dynamique, et en 2016, BF1 est devenu le titre le plus vendu de la franchise, obtenant des critiques élogieuses. Malgré ces succès, Battlefield 3 conserve une place particulière dans le cœur des joueurs.

La fermeture des serveurs en ligne de ces jeux rappelle que l'industrie du jeu vidéo est en perpétuelle évolution. Les titres qui ont marqué une génération doivent souvent céder la place à de nouvelles expériences. Cette transition peut être perçue avec nostalgie, mais elle souligne également l'innovation constante qui caractérise ce domaine. Les joueurs doivent se préparer à dire adieu à ces classiques. Tout en accueillant avec enthousiasme les nouveautés qui continueront à façonner l'avenir de la série BF.