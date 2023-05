Battlefield est surement l'une des sagas les plus reconnues dans le domaine du FPS. Pour autant il faut bien admettre que le dernier titre en date, 2042 était loin de faire l'unanimité. Mauvaise optimisation, bugs et généralement gameplay peu encourageant, le lancement fut un échec. Mais ce n'est pour autant pas la mort de la série et le PDG d'EA Andrew Wilson a même précisé devant les investisseurs que la franchise était une partie significative de l'avenir de l'éditeur. Et ça, ce n'est pas rien.

Battlefield va être chamboulé

Cette déclaration devant les investisseurs c'est aussi un moyen de rassurer le public sur les ambitions d'EA sur la saga Battlefield. Celle-ci est entre de bonnes mains et Andrew Wilson souhaite que ça soit clair pour tout le monde. Il pense également qu'EA a la "capacité de faire revenir Battlefield d'une manière entièrement nouvelle à l'avenir". Au cours d'une session de questions-réponses, les investisseurs ont interrogé Wilson sur l'avancement des différents projets liés à Battlefield. Le PDG a expliqué : "nous n'avons aucune annonce de date", mais l'homme a déclaré qu'à la suite d'un récent appel avec la nouvelle équipe en charge de la franchise, il avait "une confiance extraordinaire dans cette équipe et une confiance extraordinaire dans les progrès qu'ils font". On peut donc comprendre par ces mots que le développement avance plutôt bien. Assez pour une bande annonce durant le Summer Game Fest ? C'est ce que nous verrons.

Pour conclure, il a une nouvelle fois souhaité insister sur le fait que Battlefield est "fermement implanté" dans la stratégie d'EA, affirmant "le désir de créer des jeux et des expériences qui attirent et divertissent des communautés en ligne massives sur toutes les plateformes, tous les modèles commerciaux, toutes les zones géographiques. Rien que ça.

À quoi s'attendre avec le prochain épisode de la franchise ?

Maintenant il faut lire entre les lignes et savoir interpréter. Faire revenir Battlefield d'une manière totalement nouvelle c'est un pari assez risqué. Va t-on se diriger encore un peu plus vers l'arcade ou au contraire changer de ton, et revenir à des sujets plus sérieux comme Battlefield 3 à son époque ? Peut être aussi peut t-on imaginer un changement cadre complet avec pourquoi un jeu qui se déroule avant la Première Guerre Mondiale (tout est finalement possible). Reste aussi à savoir si ce changement concernera le modèle économique, on peut très bien (hélas) concevoir l'existence d'un FPS BF Free-to-play ou d'un jeu service façon Fortnite.

De votre coté, que souhaiteriez-vous voir pour la franchise BF ? Quel serait votre rêve absolu ? (outre jouer à un bon jeu)