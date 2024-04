Deux ans et demi après Battlefield 2042, EA confirme que la saison 7 sera la dernière. L'éditeur veut se concentrer sur la suite de la licence avec Battlefield 7, avec une autre équipe aux commandes.

La principale concurrence à la machine Call of Duty vit aujourd'hui grâce à Battlefield 2042, sorti en 2021. Mais, bientôt trois ans après son lancement, EA souhaite doucement se détourner de cet opus pour passer à Battlefield 7.

De fait, l'éditeur confirme dans un communiqué que la saison 7 sera la dernière de Battlefield 2042. Pour autant, le jeu profitera encore un moment de « nouveaux défis, événements et modes de jeu », ainsi que d'une « maintenance continue ».

Mais il est temps, pour EA, de tourner la page pour se concentrer sur l'avenir de la franchise, avec Battlefield 7. Toutefois, ce nouvel opus enchaîne les difficultés, entre le départ de son directeur et les licenciements, la bonne conduite du projet semble compliquée. Alors qui, aujourd'hui, s'occupe de cette suite ?

© DICE / Electronic Arts.

Qui développe Battlefield 7 désormais ?

En même temps que l'annonce d'une “fin” pour Battlefield 2042, EA indique que le futur se prépare. Compte tenu du remaniement des équipes et souhaitant une nouvelle approche pour la franchise, l'éditeur confie le développement du projet à un studio qui a fait ses preuves ces dernières années.

Ainsi, la conception de Battlefield 7 revient à Motive Studios. On les connaît notamment pour Star Wars: Squadons et le remake de Dead Space. C'est donc une équipe familière avec la science-fiction, l'action-aventure et les gunfight qui prend le relai. Un studio qui nous a déjà prouvé qu'il avait du talent, c'est donc une bonne nouvelle pour la franchise Battlefield qui semble entre de bonnes mains.

Patrick Klaus, general manager de Motive, a également pris la parole. Il présente ainsi les deux personnes qui auront principalement en charge la fin du développement de Battlefield 7. Il s'agit de Philippe Ducharme (producteur exécutif) et de Roman Campos-Oriola (directeur créatif), qui avait travaillé sur Dead Space.

L'objectif est de s'appuyer sur le savoir-faire des deux hommes en matière de storytelling pour servir au mieux ce que Klaus définit comme un « univers au croisement de l'expérience solo et multijoueur ». L'équipe formée mettre également à profit le fameux moteur Frosbite qui a fait les belles heures de Battlefield jusqu'ici.

Enfin, Klaus veut rassurer le public sur un point important : le développement d'un autre grand projet au sein de Motive. De fait, le studio planche également sur un futur jeu Iron Man. Or, le general manager certifie qu'il s'agit d'une « priorité majeure » pour eux et que « le développement se poursuit ».

De belles choses arrivent donc pour Motive Studios et Battlefield 7. Toutefois, cette nouvelle équipe va devoir relever un challenge important : renouveler une franchise historique en perte de vitesse. Le pari sera-t-il relevé ? Nous le découvrirons vraisemblablement en 2025.