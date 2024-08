Battlefield 7 a la lourde tâche de redorer le blason de la licence culte après la débâcle 2042. Electronic Arts semble prêt à dépenser sans compter en ce sens, et même proposer une approche radicalement différente, tout en collant à l'esprit de ce qui a fait le succès de cette série phare du FPS multi à très grande échelle.

Electronic Arts voit les choses en très grand pour Battlefield 7

Les fans pourraient craindre le pire en voyant qu'Electronic Arts veut tenter une approche radicalement différente avec Battlefield 7. Tel était également le cas avec 2042, par le biais de ses personnages rappelant à s'y méprendre une mécanique propre aux hero shooters comme Overwatch ou Marvel Rivals, ainsi que par l'introduction d'un mode inspiré quant à lui des extraction shooters. Tout cela n'a cependant pas du tout convaincu les foules, sans compter le fait que le jeu était criblé de bugs. Pour ce septième opus, on nous promet cela dit l'un des titres les plus ambitieux de la franchise, avec la plus grande équipe jamais constituée de toute la série.

Celle-ci a d'ailleurs visiblement encore besoin de s'agrandir. EA Motive, en charge du développement de Battlefield 7, a ainsi posté une offre d'emploi pour un artiste environnement senior, repérée par cindiestarlight sur le forum Tech4Gamers. Dans les qualifications recherchées pour ce poste, on trouve la mention suivante : « monde ouvert ». Cela laisse potentiellement entendre que Battlefield 7 proposera sous une forme ou une autre des champs de bataille très grand format, avec des éléments de monde ouvert.

La guerre à la sauce Battlefield bientôt en très grand format ? © Electronic Arts

Un prochain opus à la hauteur de ses ambitions ?

À la vue de cette mention, de nombreux fans ont spéculé que Battlefield 7 pourrait être le Planetside 3 que nous n'avons jamais eu. Pour rappel, cette autre licence forte du FPS multi proposait des cartes proprement immenses, disposant de plusieurs fronts, sur lesquels des milliers de joueurs s'affrontaient pour le bien d'une faction contre deux autres. L'idée d'un champ de bataille aussi énorme pourrait en tout cas correspondre avec l'ADN de la licence Battlefield.

Reste maintenant à voir si la chose se confirmera à l'avenir. Rappelons que 2042 se voulait également très ambitieux avec, sur PC, PS5 et Xbox Series, des cartes rassemblant 128 soldats. Hélas, les serveurs n'ont pas bien pris la chose, en tout cas au lancement. Mais puisque Battlefield 7 ne dispose pas encore de date de sortie établie, espérons qu'EA Motive prendra le temps nécessaire pour se donner les moyens de ses visiblement très grandes ambitions.

