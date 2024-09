Electronic Arts et DICE semblent encore panser leurs blessures après l'énorme déception de Battlefield 2042. L'éditeur semble mettre toutes les chances de son côté pour que Battlefield 7 mette tout le monde d'accord. C'est un véritable branle-bas de combat qui se prépare dans les coulisses des studios sous sa tutelle. Pour le plus grand plaisir des fans de la licence ? C'est bien tout ce qu'on leur souhaite.

Déploiement de toutes les forces disponibles sur Battlefield 7

Dans une interview toute récente auprès d'IGN, Vince Zampella, responsable de Battlefield 7, indiquait qu'Electronic Arts entend aller à fond pour ce nouvel opus de la mythique franchise FPS. Il est également question de revenir à ses sources, en se rapprochant de ses jeux les plus emblématiques comme Battlefield 3 et 4. La guerre moderne (et totale) serait donc encore au cœur du prochain opus, mais sans les spécialistes controversés de 2042.

Battlefield 7 a depuis donné d'autres nouvelles par l'entremise de l'Investor Day d'Electronic Arts. L'éditeur a ainsi dévoilé ses plans à l'égard de ce titre très surveillé auprès de ses investisseurs. Et autant dire que l'éditeur sort littéralement l'artillerie lourde. Pour participer à cet énorme chantier et effort de guerre, ce sont pas moins de 4 studios qui sont mis à contribution. DICE, le studio originel, s'occupera du multijoueur. Motive Studios se chargera de son côté du solo (aux dépends de Dead Space 2 Remake et de la licence Survival Horror spatiale culte au sens large, hélas...). Criterion sera quant à lui un studio support qui développera du contenu tant pour le solo que pour le multi.

Enfin, Ripple Effect préparerait une « nouvelle expérience » autour de Battlefield 7. Si Electronic Arts entretient le mystère à son sujet, celle-ci aurait été particulièrement bien reçue par les joueuses et joueurs lors des derniers tests. Sur le papier, du très lourd se prépare donc pour Battlefield 7. Espérons que le jeu final en vaudra la chandelle. Dans le cas contraire, les conséquences pourraient être désastreuses pour les quatre studios engagés dans ce colossal effort de guerre. C'est naturellement bien la dernière chose qu'on leur souhaite.

La guerre moderne à son apogée sur Battlefield 7 ? © Electronic Arts

Source : Reddit