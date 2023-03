Malgré toutes les embûches et la fuite massive de joueurs, Battlefield 2042 n'est pas encore mort. À vrai dire, le jeu a le droit à un sursaut inespéré sur PS4 et PS5.

C'est un fait, Battlefield 2042 est un naufrage et n'arrive pas à se défaire de son image négative. Il y a bien eu des changements drastiques, qui ont finalement énervé un peu plus les fans, mais rien qui ne puisse effacer tous les problèmes. Mais entre les nouveautés et l'offre PlayStation Plus, le jeu va peut-être parvenir à sortir la tête de l'eau (au moins un peu).

Les abonnés PS Plus prennent d'assaut Battlefield 2042

Au fil des mois, la situation de Battlefield 2042 s'est dégradée et a même réussi à dégoûter les joueurs qui, après réflexion, ont préféré rage quit. Un certain nombre d'entre eux sont alors retournés sur les anciens épisodes, renforçant par conséquent le sentiment d'échec total de BF 2042.

Afin de redynamiser la fréquentation de son FPS, Electronic Arts et Sony Interactive Entertainment ont scellé un accord pour l'intégrer aux jeux gratuits PS Plus de mars 2023. Une grosse opération pour les deux sociétés et les abonnés au PlayStation Plus, qui s'avère payante d'après les premiers retours. Si l'on s'en remet au site TrueTrophies, l'affluence de Battlefield 2042 sur PS4 et PS5 a fait un bond de 578%. Avec cette performance, le titre devance des softs très appréciés comme GTA 5, Overwatch 2, Apex Legends ou Destiny 2.

Pour autant, il ne faudrait peut-être pas s'emballer non plus. Même si on évitera de tirer de grandes conclusions, le site PSNProfiles stipule que c'est l'un des jeux les plus joués sur consoles PlayStation avec 1 100 joueurs. Les seuls jeux à faire mieux sont Horizon Forbidden West (PlayStation 5), Minecraft Dungeons (PS4) et l'infatigable Hogwarts Legacy (PS5).

Crédits : Steam.

Une vraie résurrection ?

Battlefield 2042 est-il ressuscité pour de bon ? Difficile à dire d'autant que la curiosité a peut-être poussé les joueurs à se jeter dessus. Et comme c'est gratuit, sous réserve d'un abonnement actif au PS+, c'est une opération nulle pour les abonnés qui auraient tort de ne pas se forger leur propre avis.

Même si la franchise est au plus mal, EA et DICE ne renoncent pas et croient à fond au potentiel de la licence. Et d'un côté, on ne peut qu'abonder dans leur sens car à ce jour, Battlefield offre une expérience inégalable. Puis de l'autre, avec tous ces problèmes, et les départs en cascade, on perd espoir.

La saison 4 de BF 2042 est actuellement en cours, et pour le reste, Electronic Arts a déjà ses plans à moyen / long terme. Le futur de la franchise sera marqué par le développement d'une campagne solo « incroyable », avec l'équipe existante de DICE et Marcus Lethto. L'un des co-créateurs d'Halo qui est revenu sur le devant de la scène avec le FPS Disintegration. En cumulant les forces à disposition, EA espère donc que Battlefield regagne le cœur des joueurs. À voir maintenant si ces derniers seront prêts à refaire confiance dès la sortie, et même après, ou s'ils resteront sur leurs gardes et en boycotteront la série. Nous verrons bien dans les mois et années à venir...