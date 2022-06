Ça sent le roussi pour Battlefield 2042. Seulement quelques heures après le lancement de la Saison 1, présentée comme la grande sauveuse potentielle du jeu, un insider lâche une bombe. Le titre serait sur le point d’être abandonné.

EA abandonne Battlefield 2042, enfin presque

C’était l'hécatombe quelques mois après son lancement, et EA estime visiblement que Battlefield 2042 ne s’en relèvera jamais. Malgré le lancement de la Saison 1, l’éditeur américain aurait décidé de se concentrer sur le prochain Battlefield. Selon les sources de Jeff Grubb (via VGC), Electronic Arts abandonnerait BF 2042 seulement à moitié. L’idée est simple : remplir son contrat en sortant tous les contenus promis mais avec un minimum de ressources.

« Concrètement, ce jeu est entre les mains d’une équipe réduite. Elle a été restreinte à l’essentiel et ces personnes travaillent uniquement sur les saisons additionnelles promises dont le jeu a besoin pour atteindre les exigences haut de gamme qui ont été vendues », explique Grubb dans son podcast. Si l’on en croit l’insider, cette toute petite team doit concocter les quatre saisons promises « le plus vite et le moins cher possible ».

Focus sur le prochain Battlefield

Pour lui la situation est claire : Battlefield 2042 est « un navire abandonné », et son naufrage ne date pas d’hier. Les quelques irréductibles du FPS auront néanmoins bien les quatre saisons promises pendant une année complète, mais leur qualité pourrait être compromise. Si EA s’est empressé de réduire les effectifs alloués à BF 2042 au strict minimum c’est pour une raison évidente : passer le plus vite possible au nouveau Battlefield.

« Le cœur de l’équipe de Battlefield travaille déjà sur le prochain jeu », explique l’insider. Ce n’est pas une surprise puisque Tom Henderson annonçait déjà en mars dernier que le futur de la saga était en préparation. EA et DICE auraient en tout cas retenu la leçon de l'échec de BF 2042.