Les jeux Batman sont généralement très populaires parmi les fans de super-héros et de DC. Malheureusement, parfois, les imprévus du monde vidéoludique peuvent réserver de mauvaises surprises, comme des annulations. Et c'est précisément ce que nous venons d'apprendre.

Le monde du jeu vidéo est souvent le théâtre d'annulations et de projets avortés pour diverses raisons. Naturellement, lorsque cela touche une franchise majeure telle que Batman, cela a tendance à susciter une réaction plus marquée au sein de la communauté de fans. Et précisément, une nouvelle à la fois triste et intrigante vient de surgir concernant un jeu annulé mettant en scène le Chevalier Noir. L'histoire derrière cette annulation semble bien plus complexe qu'il n'y paraît, et nous allons vous la détailler.

Batman : une annulation pour un motif étrange ?

Selon Josh Keaton, un acteur de doublage prétendant avoir travaillé sur un jeu Batman annulé (nom de code Projet Sabbath), Warner Bros. a décidé d'abandonner le projet en raison des leaks. Lors d'un récent livestream sur Twitch, Keaton a révélé qu'il devait interpréter le rôle de Damian Wayne dans un jeu développé par WB Games Montréal, initialement évoqué en 2016. Il a indiqué avoir participé à quelques sessions de doublage pour ce jeu, mais en raison des fuites, les responsables auraient décidé d'y mettre un terme.

Keaton a déclaré (via IGN) :

Ils ont divulgué absolument tout, l'intégralité de l'intrigue, pas seulement les ennemis, les vilains et la galerie de malfaiteurs, mais également les arts conceptuels les concernant. Ils ont adopté une approche tellement différente sur tant d'éléments de cette galerie de méchants que cela a révélé tout ce qui distinguait le jeu. Les fuites ont anéanti le projet. Les fuites ont complètement détruit le projet

Au cours du livestream, Keaton a également mentionné que le jeu avec Damian Wayne serait une "chose totalement différente" et ne ferait pas partie de l'univers Arkham. Des concepts artistiques du jeu Batman avec Damian Wayne avaient fait surface en ligne il y a quelques années, offrant un aperçu de ce à quoi le jeu aurait pu ressembler. Il est courant que des jeux entrent en production puis soient annulés pour diverses raisons.

Par exemple, Blizzard, le développeur de Diablo 4, annule environ 50% des jeux sur lesquels il travaille. De son côté, PlayStation est également connue pour annuler de nombreux jeux dans le cadre de son processus créatif.

Un artwork du fameux jeu Batman qui fut annulé.

Une autre raison d'annulation ?

À la suite de ces révélations, Jason Schreier, célèbre journaliste du média Bloomberg, est venu apporter son point de vue et démentir cette information. Dans un tweet, il explique que l'histoire n'est pas vraie et que le jeu n'a pas été annulé à cause des leaks. Plusieurs lecteurs ont donc demandé la véritable raison de l'annulation dans les commentaires, mais pour le moment, il n'a pas révélé d'autres détails. Il est probable que, comme supposé précédemment dans cet article, l'annulation fasse partie intégrante du processus créatif, au gré des évolutions. Tout est possible après tout. Maintenant, à qui faut-il accorder sa confiance ? À un journaliste toujours très bien informé, reconnu pour ses enquêtes très sérieuses, ou à un doubleur affirmant avoir travaillé directement sur le jeu... Nous vous laisserons juger. L'affaire semble très complexe.

Ce qui est certain, c'est que le jeu était extrêmement ambitieux. En plus de permettre de profiter de Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, le titre avait visiblement pour objectif de présenter un Bruce vieillissant, mais néanmoins assez bad-ass comme vous pouvez le voir ci-dessous, notamment avec une longue barbe grisonnante. Cela contrastait totalement avec le costume de son fils, plus proche de Batman Beyond avec un aspect futuriste. Imaginez un instant si le jeu avait permis de jouer les deux versions de Batman au sein d'une seule et même histoire... Tristesse.