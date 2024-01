La nouvelle série Batman Caped Crusader verra bien le jour sur Amazon Prime Video, et c'est un soulagement pour beaucoup de fans. La principale raison à cela est l'implication totale de Bruce Timm, le co-créateur du légendaire show télévisé The Animated Series, dont la saison 1 est disponible actuellement sur Netflix. Un projet qui sera fatalement comparé à l'original, mais qui se distinguera par son approche. Cette fois-ci, les plus jeunes devront rester le plus loin possible de la série si l'on en croit de nouvelles déclaration d'Ed Brubaker. Un célèbre auteur de comics qui a été embauché pour écrire Caped Crusader.

La violence dans Batman Caped Crusader

Prévue à la base sur HBO Max, la nouvelle série d'animation Batman Caped Crusader n'est pas encore disponible et n'a même pas de fenêtre de sortie. Mais au moins, elle est assurée d'avoir un diffuseur puisque Prime Video l'a rachetée après que Warner ait jeté l'éponge pour des questions de coûts. La société de production voulait faire des économies et n'a semble t-elle pas souhaiter investir plus dans Caped Crusader. Un choix étonnant tant le projet est prometteur.

Le co-créateur de Batman la série animée, Bruce Timm, dirige ce show TV et a engagé deux plumes qui font saliver les fans. Le duo des comics Gotham Central, Ed Brubaker et Greg Rucka, sont en effet à l'écriture. Et lors d'une interview pour ComicBookClub, Brubaker a partagé de plus amples détails. On savait que la série allait être violente, mais le scénariste a déclaré que le public serait « choqué par certaines choses ». Il a aussi ajouté que « Batman Caped Crusader n'est pas PG-13 (ndlr : l'équivalent de déconseillé aux moins de 12 ans en France). C'est très différent. C'est la série que Bruce Timm a toujours voulu créer, mais qu'on ne l'a pas laissé faire ».

Un peu de The Last of Us et de Westworld dans la série animée ?

Ed Brubaker fait état d'une violence graphique très présente, avec toute une série de morts à la clé. Dans Batman Caped Crusader, le Chevalier Noir n'hésitera donc pas à assassiner des gens, comme ça a pu être le cas dans des comics ou des films. Le ton sera adapté en conséquence et s'inspirera des films noirs. Si les choses n'ont pas changé, Halley Gross (The Last of Us 2, Westworld) sera créditée le temps d'un épisode. Peut-être plus ? Nous verrons, mais ça colle en tout cas avec le ton plus mature voulu plus que tout par Bruce Timm.

Et en parlant d'écriture, il y a une mauvaise nouvelle. En raison d'un conflit d'agenda, Brubaker ne sera pas en mesure de rejoindre les scénaristes pour la saison 2. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que l'avenir de Batman Caped Crusader semble déjà tout tracé. Enfin, on a aussi appris lors de cette interview que l'agent de police Renee Montoya, apparue entre autres dans Batman The Animated Series, serait présente dès l'épisode 2.