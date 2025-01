Ce n'est pas ce que les joueurs auraient imaginé ou auraient même souhaité, mais Batou a fait un retour réussi avec Batman Arkham Shadows. Une nouvelle aventure canon qui situe son histoire entre deux épisodes de la trilogie de Rocksteady Studios, Arkham City et Arkham Knight. Si vous avez un Meta Quest 3, c'est l'un des must-have en réalité virtuelle à la fois pour la qualité de ce récit dans l'univers du justicier de Gotham, mais également pour tous les points positifs directement liés à l'expérience VR en elle-même.

NDLR : cet article fait un rappel sur la fin de Suicide Squad Kill the Justice League, qui a un lien direct avec l'éventuel avenir du Chevalier Noir, et contient donc LE spoiler.

Rocksteady de retour sur Batman Arkham après Suicide Squad ?

Suicide Squad Kill the Justice League est officiellement mort avec la sortie de la dernière saison 4. Au cours de l'ultime épisode, Harley Quinn fait une révélation aux joueuses et joueurs : Batou n'a pas passé l'arme à gauche. Ou plutôt, le Chevalier Noir tué dans Suicide Squad Kill the Justice League n'est pas le vrai justicier, mais un simple clone. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien grâce à ce subterfuge, Warner Bros peut très bien relancer la franchise Batman Arkham avec un nouveau jeu sans trop de problème.

Est-ce que ça valide d'office le retour de la saga Batman Arkham dans les prochaines années ? On ne peut jamais être sûrs de rien, mais le contraire serait étonnant. Warner Bros Discovery s'était dit ouvert à la possibilité de prêter ses licences les plus prestigieuses à d'autres studios, ce qui inclut forcément la série de Rocksteady Studios. Et puis dans les faits, ça s'est déjà produit puisque Batman Arkham Shadows a été développé au sein de Camouflaj, le studio derrière Marvel's Iron Man VR.

Pour l'heure, on ne sait pas si Warner a confié ou non un nouveau jeu Batman Arkham à Rocksteady. Mais quelque chose se prépare au sein du studio anglais comme en attestent les profils LinkedIn de deux développeurs. L'un deux, Richard Spiers, software development engineer, déclare travailler sur un jeu non annoncé. Si on s'en réfère à l'autre membre de l'équipe, le chantier aurait débuté en juin 2024. Après avoir perdu sa communauté avec Suicide Squad Kill the Justice, un nouveau Batman Arkham par Rocksteady est-il possible ? Dans l'absolu, oui, mais il faut voir si Warner a donné ou non le feu vert. Suite au bide de leur jeu service, le studio a malheureusement été touché par deux vagues de licenciements, ce qui peut-être un peu inquiétant pour la suite.

Source : Richard Spiers via LinkedIn.