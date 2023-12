Batman est l'un des super-héros les plus cultes de tous les temps. Si le personnage a su quitter les cases des innombrables comics pour briller au cinéma, pas tout le temps, c'était plus compliqué dans le jeu vidéo. Mais tout a changé en 2009 grâce aux anglais de Rocksteady Studios et le jeu Arkham Asylum. Le début d'une trilogie qui a marqué les esprits et qui est un modèle du genre. Récemment, ces titres incontournables sont ressortis à l'occasion d'un portage Nintendo Switch. Il y a même eu un petit ajout fort sympathique qui s'adresse dorénavant à un plus large public.

Un cadeau gratuit pour Batman Arkham sur PS, Xbox et PC

Batman Arkham Trilogy est (enfin) disponible sur Nintendo Switch et ce n'est pas beau à voir. Le constat a rapidement été sans appel, c'est une catastrophe technique avec une liste de problème longue comme le bras. Et c'est le dernier volet qui en souffre le plus en raison d'un framerate inférieur à 30fps - avec des chutes fréquentes en bonus -, une grosse perte de détails pour une qualité graphique bien moindre, même pour des éléments comme le Bat-Signal, avec une profondeur de champ nettement plus réduite ou encore une résolution en 810p en mode docké sans anti-aliasing.

Le désastre est moins important pour Arkham Asylum et Arkham City, mais globalement, c'est très décevant. En revanche, jusqu'à maintenant, la version Nintendo Switch avait un avantage par rapport aux précédentes moutures des jeux. Elle offrait le skin « Battinson » de The Batman. Une exclu temporaire étant donné que Rocksteady Studios avait annoncé que ce serait disponible sur les autres plateformes à une « date ultérieure ». Et ça y est.

Depuis quelques heures, le costume de Robert Pattinson peut être porté dans Batman Arkham Knight sur toutes les plateformes. Une petite mise à jour a été déployée sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC à cet effet. Un beau cadeau ? Certains sont déçus du résultat par rapport aux précédents skins.

Crédits : Rocksteady Studios.

Qu'est-ce qui cloche avec ce costume The Batman ? Son rendu sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Certains estiment qu'elle est moins bien détaillée que d'autres. Est-ce vrai ? Clairement, si l'on regarde par exemple le skin Dark Knight ci-dessous posté sur Reddit, il n'y a pas photo. « C'est vraiment pixélisé de près comparé à n'importe quel autre costume. Ca doit être une erreur car même la photo qu'ils ont mis sur Facebook est à mille lieux de ce que nous avons » déclare un internaute. Une future mise à jour pour corriger tout cela ?

En attendant un patch, voici comment récupérer le skin Battinson pour Batman Arkham Knight :

Lancez le jeu

Allez dans « Galeries »

Puis dans « Showcase players »

Et descendez jusqu'à trouver The Batman Skin - 2022 « I am the shadows »