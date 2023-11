Ils étaient les meilleurs Batman et Joker aux yeux de nombreux fans. L’un ne se voit malheureusement plus continuer sans l’autre. Sans son Batou, le Joker raccroche.

Batman a connu de multiples visages, mais aussi de multiples voix. La plus emblématique de toutes, celle de Kevin Conroy, qui avait campé le rôle du Chevalier Noir pendant 30 ans. Batman Arkham, The Animated Series c’était lui. L’acteur nous a malheureusement quittés à l’âge de 66 ans le 10 novembre 2022, laissant derrière lui ses proches et une horde de fans attristés. S’ils pourront l’entendre une dernière fois dans le jeu Suicide Squad Kill the Justice League, ce ne sera plus le cas pour un autre personnage. Un de ses amis a pris une décision en son honneur.

Pas de Joker sans son Batman

Orphelin de son Batou, Mark Hamill a encore une fois été formel : il n’incarnera plus le Joker. L’acteur emblématique de Luke Skywalker a donné la réplique à Kevin Conroy pendant trois décennies et s’est lié d’amitié avec le némésis de son personnage. Sans son complice de toujours, il ne se voit plus continuer à prêter sa voix au plus déjanté des ennemis du Chevalier Noir. Ce n’est pas la première fois qu’il fait une telle affirmation, mais interrogé de nouveau sur le sujet lors de la Fan Expo de San Francisco il a une nouvelle fois campé sur sa position en citant une réplique de son personnage: « Sans Batman, le crime n’a plus de punchline ».

En janvier dernier, Mark Hamill expliquait que déjà à l’époque, il demandait systématiquement si Kevin Conroy était de la partie quand on lui proposait d’incarner le Joker. Il n’acceptait alors qu’à condition que son partenaire soit bien à ses côtés. Maintenant qu’il nous a quittés, il ne souhaite plus continuer. « Nous étions des partenaires. Nous étions comme Laurel et Hardy. Sans Kevin, il ne semble plus y avoir de Batman pour moi », expliquait-il. Si les fans sont doublement attristés, ils n’en sont pas moins touchés par le lien qui unissait les deux acteurs.

La communauté pourra néanmoins entendre une dernière fois Kevin Conroy dans la peau du Chevalier Noir lors de la sortie de Suicide Squad Kill the Justice League le 2 février 2024. Est-ce que Mark Hamill aura lui aussi un caméo ? Le mystère reste entier. En tout cas, le départ de l'acteur signe définitivement la fin d'une époque, lui qui était considéré depuis plusieurs décennies comme le meilleurs Joker, hors adaptation cinématographique. De nombreux fans ont grandi avec le duo. Une page se tourne donc définitivement.