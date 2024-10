Le nouveau jeu Batman Arkham a entendu la demande des joueuses et joueurs. Une fonctionnalité fait son retour et se dévoile avec une vidéo de gameplay.

Le prochain jeu Batman Arkham Shadow sera disponible le 22 octobre 2024 sur Meta Quest 3 et Quest 3S. Un titre développé par Camouflaj, et non pas Rocksteady Studios qui se remet du flop de Suicide Squad Kill the Justice League, le studio de Marvel's Iron Man VR. Avant le lancement, les développeurs ont accepté l'invitation de la chaîne YouTube pour faire une belle annonce pour les fans de la première heure. Une fonctionnalité appréciée a été confirmée pour le nouveau jeu.

Batman Arkham Shadow dévoile du gameplay inédit

Plus que quelques jours avant de vous prendre pour le Chevalier Noir dans Batman Arkham Shadow. Une seconde incursion dans la réalité virtuelle après le très bon, mais beaucoup trop court, Batman Arkham VR. D'après ce qu'on a pu voir à la Gamescom 2024, un travail de haut vol a été abattu pour transposer l'univers, mais on n'en attendait pas moins de Camouflaj. Malgré de gros défauts comme les temps de chargement ou la téléportation, Marvel's Iron Man VR était une chouette expérience.

Le studio a aussi à cœur de respecter la saga et fera revenir à cet effet les cartes de combats et prédateurs dans Batman Arkham Shadow. Ce sont des défis additionnels dans lequel les joueuses et joueurs doivent montrer leur talent afin de réaliser les meilleurs scores possibles. En sachant qu'il y a évidemment plusieurs paliers à atteindre. « Nous sommes ravis de révéler que nous aurons des cartes de défi de combat et de prédateur, en partie grâce à la demande de la communauté, qui seront lancées en même temps que le jeu. Cela ne faisait pas partie de nos plans initiaux » a expliqué Ryan Payton, game director de Batman Arkham Shadow et directeur du studio Camouflaj, à GameRant.

« [...] C'est un excellent moyen de se lancer et de découvrir les combats ou les rencontres prédateurs. C'est aussi très amusant si vous voulez présenter le jeu à quelqu'un très rapidement. Il suffit de lui donner le casque et il entre immédiatement dans l'action ». En fin de compte, le nouveau jeu Batman Arkham fait revenir une fonctionnalité appréciée, et on ne va se plaindre, en espérant que le reste soit à la hauteur. L'émission Kinda Funny a dévoilé du gameplay en direct à partir de 14 minutes. Enjoy !

Source : Kinda Funny, GameRant.