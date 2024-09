Le suspens autour du prochain jeu Batman Arkham prend fin avec une annonce attendue. Le Chevalier Noir est de retour et ça va être plus immersif que jamais.

La franchise Batman Arkham est toujours vivante et un nouveau jeu par Rocksteady Studios serait même en développement. On sortira tout de même les grosses pincettes d'autant que ça ne va pas fort pour les équipes. Après le bide colossal du looter shooter Suicide Squad Kill the Justice League, une petite partie des effectifs a malheureusement été renvoyée. Warner Bros Discovery a aussi déclaré être enclin à prêter la licence à d'autres studios pour de futurs jeux.

Le prochain Batman Arkham sort de l'ombre et arrive bientôt

Ca y est, le nouveau jeu Batman Arkham Shadow conçu exclusivement pour la VR a fait sa grande annonce. La date de sortie est tombée, mais avant de la découvrir, voici ce qui vous attend. « Nous sommes le 4 juillet, et Gotham City est en proie à une nouvelle menace : le mystérieux Roi des Rats et sa secte fanatique. Alors que des émeutes éclatent dans toute la ville, Batman s'engage dans une course contre la montre pour empêcher un "Jour de rage" prophétique avant qu'il soit trop tard ».

En plus d'avoir un méchant jamais vu dans cette série, des personnages récurrents sont de retour dans Batman Arkham Shadow. On reverra ainsi Harley Quinn, l'Épouvantail, Harvey Dent, ou encore Jim Gordon. Le jeu, qui est développé par l'équipe de Marvel's Iron Man VR, promet une immersion impressionnante.

Malgré un volet technique décevant, notre cher Guillaume a apprécié sa session lors de la Gamescom 2024. « Un gros travail de transposition a été brillamment effectué, tant au niveau des lieux et de leur atmosphère que du gameplay ». Si vous rêvez d'incarner le Chevalier Noir, Batman Arkham Shadow sera disponible le 22 octobre 2024. Et une belle surprise a également été révélée, il sera gratuit l'achat du Meta Quest 3 ou du Quest 3S. Le nouveau casque de réalité virtuelle autonome de la firme qui sortira le 15 octobre 2024.

Source : Meta.