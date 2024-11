C'est en tout cas ce qu'a avancé David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, dans le dernier appel aux investisseurs de la société. Rappelons que, il y a quelques mois de cela, celui-ci vantait pour la branche gaming du groupe les mérites d'une stratégie centrée sur les jeux-services et les jeux mobiles. Depuis notamment la débandade Suicide Squad, il semble vouloir changer de fusil d'épaule en se concentrant sur certaines licences phares de son catalogue, dont Batman Arkham.

Batman Arkham rappelé pour sauver la branche gaming de Warner ?

Avec Suicide Squad et MultiVersus, deux gros jeux-services sortis des écuries de Warner Bros. Games cette année, la société a perdu 300 millions de dollars. Soit respectivement 200 millions pour le premier, et 100 millions pour le second. Une perte colossale, mais qui à terme pourrait faire plus de bien que de mal pour le groupe. Dans le cadre de son appel aux investisseurs du 7 novembre, le PDG de Warner Bros. Discovery David Zaslav a en effet indiqué vouloir : « mettre les bouchées double » sur quatre licences : Mortal Kombat, Games of Thrones, Hogwarts Legacy et DC, et « Batman Arkham en particulier ».

Le géant américain entend donc, comme beaucoup d'autres éditeurs AAA, se concentrer sur ses acquis et des licences connues, en espérant que celles-ci porteront mieux leurs fruits. Nous avons d'ailleurs eu un début de confirmation en ce sens, avec l'annonce qu'Hogwarts Legacy 2 est bel et bien en production. Compte tenu de l'aura légendaire des jeux Batman Arkham de Rocksteady, un nouvel opus de la part du studio britannique ne serait pas surprenant. Gageons d'ailleurs qu'ils préféreraient retourner travailler avec le Chevalier Noir qu'avec la Suicide Squad.

Mortal Kombat est également un gros morceau vidéoludique appartenant à Warner. Après un bon reboot, mais qui n'a apparemment pas créé autant d'engouement qu'escompté, espérons que NetherRealm Studios arrivera à retomber sur ses pattes. Enfin, Game of Thrones n'a pas encore connu une percée significative côté jeux vidéo. Mais le poids seul de la licence pourrait réussir à attirer son public. Entre tout cela et un très probable retour de Batman Arkham, il y a donc sur le papier de quoi se réjouir chez Warner Bros. Games. Chez les joueurs aussi ? L'avenir le dira.

Les flops à la Suicide Squad, c'est vraiment de l'histoire ancienne ? © Warner

Source : Warner Bros. Discovery