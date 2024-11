Après la débâcle de Suicide Squall Kill the Justice League, nombreux sont celles et ceux à espérer le retour en force de la licence Batman Arkam. Une rumeur qui a de quoi laisser perplexe a cependant fait le tour des forums ce weekend. On fait un point.

L’espoir renaît pour la licence Batman Arkham. Après un Gotham Knights qui n’a pas passionné la communauté et un Suicide Squall Kill the Justice League qui a déçu, les prochaines aventures du Chevalier Noir dans le monde du jeu vidéo sont attendues avec beaucoup de ferveur. Warner Bros avait partagé son souhait d’intensifier ses efforts sur les jeux service, mais les pertes générées par ses deux dernières productions vont peut-être lui faire revoir sa stratégie. Multiversus et Suicide Squad ont laissé un gouffre de 300 millions de dollars dans les caisses de l’entreprise, qui a indiqué de 7 novembre 2024 vouloir mettre les bouchées doubles sur ses licences phares, « en particulier Batman Arkham ». Il se murmure que Rocksteady est déjà en train de plancher sur un nouvel épisode, mais voilà qu’une autre rumeur a beaucoup fait parler d’elle ce weekend.

Vers un Batman Arkham Remake ?

Cela a fait le tour de plusieurs forums américains : un certain Batman Arkham Asylum Remake serait dans les fourneaux. Une rumeur qui a forcément suscité beaucoup d’intérêt et d’incompréhension, le remaster ayant quand même bien vieilli aussi bien en termes de gameplay que de graphismes. Si vous commenciez à vous indigner, on vous rassure, tout porte à croire que ce n’est que du vent. Tout est en effet parti de la youtubeuse Vara Dark, dont les sources lui auraient confirmé qu’un tel projet aurait été validé en interne. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais outre-Atlantique elle est surtout labélisée « d’escroc » à cause de sa propension à inventer diverses rumeurs au nom de la visibilité. Nombreuses de ses « informations », dans la veine de ce Batman Arkham Asylum Remake, ont depuis longtemps été réfutées. On vous invite donc à enfiler votre plus belle tenue anti-fake.

Ce qui est certain en revanche, c’est que Warner Bros entend capitaliser sur la licence et son aura légendaire dans un avenir proche. On se doute à ce stade que Suicide Squad Kill the Justice League finira tôt ou tard par être débranché, lui qui n’a jamais réussi à attirer les foules comme l’éditeur l’espérait. Il ne fait aucun doute que Rocksteady sera bientôt sollicité pour replonger dans l’univers de Batman Arkham. C’est en tout cas ce qu’affirmait récemment l’insider Nick Baker, qui a un passif bien plus reluisant en termes de leaks. Selon lui, Sony serait cependant prêt à mettre la main au porte-monnaie pour en faire une exclusivité PS5 ou PS6, même si un accord sur le marketing semble plus probable. Affaire à suivre…

