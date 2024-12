Plus de 30 ans après sa première apparition, une icône emblématique du jeu vidéo s'invite dans un nouveau jeu édité par Bandai Namco, dans une ambiance clairement déroutante pour les joueuses et joueurs vétérans. On retrouve bien cette petite boule jaune emblématique, le fait de manger dans un labyrinthe, mais tout le reste change radicalement de ce à quoi nous avions l'habitude à son égard.

Un nouveau jeu Pac-Man labyrinthique par Bandai Namco

Les Game Awards 2024 ont décidément fait la part belle au grand retour de licences fortes du jeu vidéo, surtout du côté du Japon. Après Turok, Ninja Gaiden, Okami ou encore Onimusha, c'est donc à Pac-Man de revenir sur le devant de la scène, courtoisie de Bandai Namco. Mais c'est bien tout ce qui caractérise ce nouveau jeu autour de l'iconique boule jaune, car l'ambiance et le gameplay se montrent quant à eux radicalement différents.

Shadow Labyrinth, de son petit nom, se veut en effet un metroidvania dans une atmosphère particulièrement sombre et glauque, tirée directement de l'épisode de Secret Level, la série d'anthologie de Prime Video, centré sur Pac-Man. Bandai Namco semble donc avoir noué un partenariat avec les créateurs de la série pour proposer un jeu étroitement lié à celle-ci.

Nous y incarnons en effet une ombre, ou un « élu » comme Pac-Man nous appelle, qui devra évoluer dans un gigantesque labyrinthe et gagner en puissance en se nourrissant de ce qu'il terrasse. On est donc clairement très loin des débuts de la mascotte d'Atari et Bandai Namco. Un nouveau jeu Pac-Man qui vaudra le détour ? Réponse courant 2025 pour la fenêtre de sortie de Shadow Labyrinth sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.

Source : PAC-MAN Official sur YouTube