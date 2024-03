Après le succès monstrueux de Baldur's Gate 3, dont la popularité n'est plus à prouver, on attend avec impatience l'annonce d'une suite et visiblement, ça va peut-être arriver.

Baldur's Gate 3, c'est le RPG qui a retourné la sphère vidéoludique en 2023. On parle tout de même de celui qui a raflé le titre de GOTY (Jeu de l'Année) face à des titans comme Tears of the Kingdom ou Alan Wake 2. C'est une prouesse assez impressionnante. Donc forcément, on s'attend à ce qu'une suite soit dévoilée au grand jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, ce qui est assez logique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des indices qui pointent dans cette direction. Et justement, ça commence à sentir bon cette histoire.

Baldur's Gate 4 annoncé en 2024-2025 ? Et pourquoi pas ?

On le sait, Larian Studios planche actuellement sur son prochain jeu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il s'agit de Baldur's Gate 4 ou d'un nouvel opus pour la franchise Divinity, entre autres. D'ailleurs, la communauté elle-même est partagée sur ce projet mystérieux. Certains aimeraient que la firme s'éloigne de l'esprit D&D, d'autres voudraient un Neverwinter inédit, bref, on est dans le flou. Néanmoins, Hasbro, qui avait signé un accord de licence lucratif avec le studio pour le troisième jeu de la série, souhaite visiblement continuer à collaborer avec ce dernier.

Pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre. Ceci dit, ça peut vouloir dire que la société va réitérer son partenariat avec Larian pour mettre sur pied un nouveau jeu (Baldur's Gate 4 ?). En tout cas, c'est ce que le vice-président sénior de la stratégie numérique et des licences à Hasbro a l'air de vouloir. « Nous investissons de manière agressive dans le jeu vidéo, à la recherche des meilleurs partenaires au monde pour travailler sur des expériences intéressantes sur chaque plate-forme, dans chaque genre. Je traînais avec Larian Studios hier soir. J’espère que nous pourrons continuer à travailler avec eux », a-t-il expliqué à Game File.

On nous a également informé que Hasbro et Wizards of the Coast (qui, pour rappel, détiennent les droits de la franchise Donjons et Dragons) ont un total de 40 jeux en développement. Rien que ça. Est-ce qu'un certain Baldur's Gate 4 en fait partie ? Eh bien, on peut toujours espérer. En tout cas, malgré les licenciements à Hasbro en 2023, l'entreprise ne compte pas baisser la cadence au niveau de la création de jeux first-party. Cynthia Williams, présidente de la branche gaming pour l'éditeur et Wizards of the Coast, affirme en personne que ça n'a pas affecté les développeurs « de façon dramatique ».