Parmi nous, qui n'a jamais entendu parler de Donjons et Dragons ? Même si vous n'êtes pas un fan du jeu de rôle sur papier, son nom doit forcément vous évoquer quelque chose. C'est une véritable institution qui s'est forgée une communauté absolument gigantesque. C'est une œuvre d'une telle ampleur qu'en 2024, elle va fêter ses 50 ans d'existence. Un chiffre tout simplement démentiel. Mais alors, est-ce que ça va s'accompagner d'une grosse surprise ? C'est quand même un palier assez important. Justement, à ce sujet, on a de quoi être excité.

Donjons et Dragons prépare un gros événement

La première version de Donjons et Dragons est née en 1974, ce qui ne nous rajeunit pas. L'idée était de pouvoir se réunir entre amis ou avec la famille pour vivre des histoires inoubliables. Vu le succès monstrueux que ça connaît encore aujourd'hui, on peut dire que c'est une franche réussite. On est donc arrivé en 2024, et Wizards of the Coast compte bien rendre hommage comme il se doit à cette 50e bougie de soufflée. Qu'est-ce qu'on va avoir au menu ? Pour en savoir plus, on a eu droit à une déclaration de la part de Kyle Brink, producteur exécutif de l'équipe en charge de D&D.

Cette année, nous célébrons ces trois éléments à l'occasion du 50e anniversaire de la première publication de Donjons et Dragons. Nous vous ferons revivre la création du jeu, adapterons certaines des aventures classiques au jeu d'aujourd'hui, visiterons les lieux les plus emblématiques du multivers de D&D et enfin nous dévoilerons l'avenir du jeu avec les nouveaux livres de règles de base 2024, qui constituent le cœur du jeu. Nous préparons cet événement depuis un petit moment, ça va être très amusant ! Kyle Brink

Notre homme nous fait bien comprendre que l'univers de Donjons et Dragons a toujours un bel avenir devant lui. On en saura plus en mars 2024, mais en attendant, on a pu avoir un aperçu des surprises à venir. D'abord, on a un nouvel ouvrage en approche baptisé Descent into the Lost Caverns of Tsojcanth dont l'existence fut dévoilée en 2023. Si vous le souhaitez, vous pourrez même découvrir cette aventure inédite en ligne via D&D Beyond. Personne n'est laissé derrière, et ça fait plaisir à voir. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle gamme de produits sous licence va vous permettre de faire le plein dans votre collection.

Des livres, des vêtements et des jeux sur le thème D&D

Encore une fois, on n'a pas tout l'étendue de ce qui nous attend côté nouveautés. Pour ça, il faudra patienter jusqu'au mois prochain. Néanmoins, on sait déjà qu'il y a plusieurs collaborations qui vont naître entre Donjons et Dragons et d'autres marques. Un jeu de construction LEGO IDEAS est mentionné, tout comme des vêtements et des chaussures Converse. On nous parle aussi d'une table de jeu en ligne 3D qui va renforcer l'immersion dans cet univers. Vous avez saisi l'idée, il va y avoir de quoi faire. De nouvelles aventures sont également à prévoir, comme Vecna : Eve of Ruin dont la traduction française sera disponible en novembre 2024.