L’année 2023 a été pleine de surprises. Qui aurait cru que Larian Studios aurait réussi à élever Baldur’s Gate 3 au rang de jeu de l’année, alors que la licence avait été laissée de côté par Bioware depuis les années 2000. C’est fou, mais ils y sont parvenus, et le public a vite suivi cet engouement. Le jour de sa sortie sur PC, ce sont 875 343 joueurs en simultané qui ont été enregistrés sur SteamDB. Bien plus sont arrivées par la suite avec la PS5 et la Xbox Série. Si l’on avait pu penser que les développeurs se seraient laissé quelques mois de vacances entre deux mises à jour, c’est tout le contraire. Le PDG de Larian tease déjà une grosse surprise.

Une collaboration surprise pour Baldur’s Gate 3 ?

La question posée par Swen Vincke, PDG de Larian Studios, est très simple. Est-ce que Baldur’s Gate 3 devrait collaborer avec Vampire Survivors : Oui ou P*tain de Oui ? Sans étonnement, c’est le oui qui l’emporte et qui officialise le premier crossover majeur du Goty 2023. Si ces collaborations sont assez courantes dans l’industrie, l’on n’imaginait pas forcément le studio Larian sauter le pas. Pourtant, les fans sont ravis, car ce sondage surprise suggère que le travail a déjà débuté secrètement entre les deux titres. Il faudra quand même attendre plusieurs mois avant d’en voir l’aboutissement.

Si Vampires Survivors a fait une percée phénoménale à sa sortie, il a moins de budget que Baldur’s Gate 3, ce qui ne présage pas forcément un crossover historique. Pour autant, la qualité est devenue une marque de fabrique du studio Poncle, que l’on retrouvera sûrement dans cette nouvelle complicité. Souvenez-vous, le titre avait réussi à se hisser parmi les meilleurs jeux indés de 2022, grâce à ses 181 000 avis d’utilisateurs extrêmement positifs. Le soft mêlant survie, roguelite et horreur avait déjà réalisé une collaboration étonnante avec Among Us. Elle modifiait l’apparence des personnages et des cartes. On peut donc s’attendre à ce que leur duo avec le studio Larian donne un résultat similaire.