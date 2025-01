Baldur's Gate 3 aura été le carton de 2023 ! Avec ce nouvel opus, Larian Studios est parvenu à moderniser le CRPG. Ce faisant, il a ouvert le genre à un public plus large encore qu'à l'accoutumée. Cependant, le support du jeu touche à sa fin. Après avoir été longuement enrichi par des patchs successifs, le studio s'apprête doucement à tourner la page pour envisager la suite. Malgré tout, il y a encore de bonnes nouvelles pour ce GOTY. Ça va plaire à beaucoup de joueurs.

Ils vont enfin goûter à cette fonctionnalité de Baldur's Gate 3

Les fans de Baldur's Gate 3 doivent bien se faire une raison… Larian Studios aura bientôt finit d'apporter sa dernière touche au jeu. Cela viendra conclure la salve de grosses mises à jour qui lui ont été apportées depuis son lancement.

Néanmoins, il reste une alternative pour continuer de redécouvrir Baldur's Gate 3 sous un nouveau jour : les mods. Des créatrices et créateurs inventifs permettent de redessiner le jeu de tout un tas de façons. C'est donc une bonne manière de prolonger le plaisir !

Depuis septembre dernier, la création de mods s'est d'ailleurs simplifiée sur Baldur's Gate 3 grâce à un support officiel. De cette manière, les joueuses et joueurs ont accès à tout un tas d'outils de création et de gestion. Cependant, la compatibilité n'était pas encore optimale avec tous les services, notamment ceux de cloud gaming.

NVIDIA a donc une bonne nouvelle pour les amateurs de mods sur BG 3. Grâce à un partenariat avec mod.io, le support est maintenant renforcé sur GeForce Now, le service de jeu à la demande du géant de la tech. Désormais, ses utilisateurs peuvent télécharger les mods validés sur consoles. Puis, ils pourront prochainement faire de même à tous ceux sur PC.

Pour en profiter, les abonnés Ultimate et Performance à GeForce NOW ont simplement à passer par le menu de BG 3. Ensuite, il ne reste qu'à activer l'option adéquate pour que les mods choisis perdurent d'une session à l'autre. Ils peuvent également passer directement par mod.io et s'abonner aux mods qui leur plaisent afin qu'ils soient téléchargés automatiquement.

Les mods permettent de plus grandes libertés dans Baldur's Gate 3.