Nvidia a récemment dévoilé plusieurs modifications pour GeForce Now, son service de cloud gaming, et certaines d'entre elles font déjà grincer des dents. Parmi ces nouveautés : une limitation du temps de jeu mensuel et des changements dans les niveaux d’abonnement. Ces ajustements, en particulier le plafond de jeu, ont suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux.

Nouvelles options d’abonnement et limite de temps de jeu pour Nvidia GeForce Now

Pour commencer, Nvidia a renommé son abonnement intermédiaire. Le niveau "Priority" devient désormais "Performance". Ce changement s’accompagne d’une amélioration de la résolution, qui passe de 1080p à 1440p en 60 images par seconde. En parallèle, les abonnés Ultimate pourront maintenant profiter du mode ultrawide. Autre nouveauté intéressante : les utilisateurs Performance et Ultimate pourront enregistrer leurs paramètres graphiques d’une session à l’autre.

La grande nouveauté, et la plus discutée, reste cependant la mise en place d’un plafond de temps de jeu mensuel. Les abonnés Performance et Ultimate verront leur temps de jeu limité à 100 heures par mois. Nvidia rassure toutefois en expliquant que ce quota est suffisant pour 94 % des utilisateurs. Selon eux, cette limite permettrait de garantir un service de qualité, avec moins d’attente et plus de fluidité. Pour adoucir cette limitation, Nvidia autorise un report de 15 heures inutilisées au mois suivant. De plus, les joueurs pourront acheter des heures supplémentaires si besoin : 2,99 $ pour 15 heures pour les membres Performance et 5,99 $ pour les membres Ultimate.

Des options pour les anciens abonnés

Les abonnés "Founders", qui utilisent le service depuis longtemps, conservent leur accès illimité et ne sont pas concernés par ce nouveau plafond, sauf s’ils choisissent de passer temporairement à l’abonnement Ultimate. Nvidia propose également une option d’abonnement d’un an avant le 31 décembre 2024, permettant de bénéficier d’un accès illimité pendant toute la durée de l’abonnement.

Ces changements, et en particulier la limitation de temps de jeu, ont provoqué des critiques dans la communauté GeForce Now. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs considèrent cette décision comme une dégradation du service.

