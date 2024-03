C'est un fait, Baldur's Gate 3 est un énorme carton. Le RPG ne s'adresse pas qu'aux habitués du genre, mais également aux néophytes. La plupart des joueurs sont formels, c'est une grosse pépite. Donc forcément, il n'a pas volé son titre de Game of the Year 2023, malgré une concurrence digne de ce nom. D'ailleurs, on vient encore de comprendre à quel point sa popularité est sans limites. En effet, on nous a informé qu'il est le titre le plus joué sur une console bien précise.

Baldur's Gate 3 est le choix de prédilection sur le Steam Deck

Eh oui, c'est officiel, BG3 est le choix de prédilection des détenteurs du Steam Deck. Si on le sait, c'est grâce à Valve qui a dévoilé le Top 100 des jeux les plus joués sur sa console portable. Le dernier-né de Larian Studios arrive tout en haut de la liste, ce qui est une prouesse assez impressionnante. Bien sûr, c'est à nuancer. Pour faire ce top, la firme s'est basée sur les statistiques allant de mars 2023 à mars 2024. C'est donc un échantillon pris sur une seule année. Malgré ça, on ne doute pas du succès du titre qui est juste démentiel.

Mais alors, qui talonne Baldur's Gate 3 ? En seconde position, on a Vampire Survivors, le roguelike décrit comme étant addictif par tous ceux l'ayant approché. Ils sont suivis par Dave the Diver qui est tout autant apprécié. Sans surprise, on a ensuite Hogwarts Legacy, qui nous plonge dans l'univers d'Harry Potter dans un monde ouvert bluffant. Et enfin, on a Elden Ring, le Jeu de l'Année 2022, celui dont on attend avec impatience le DLC en juin 2024. Il va nous mettre à nouveau des étoiles dans les yeux, et ça va sûrement lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets.

Il est également intéressant de noter que cette liste n'inclut pas uniquement les jeux vérifiés par le Steam Deck. On retrouve ainsi, par exemple, Fallout 4 et Forza Horizon 5 dans la liste. En outre, on relève aussi la présence d'un certain nombre de productions orientées survie. On a notamment l'excellent Terraria qui, malgré son âge vénérable, parvient à se hisser dans ce classement. Mais Valheim est également là, ce qui n'est pas non plus surprenant compte tenu de sa communauté fidèle et active. En tout cas, c'est une sacrée performance de la part de Baldur's Gate 3, qui continue de briser tous les records.