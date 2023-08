Les fans de jeu de rôle, de Donjons & Dragons, ou tout simplement de RPG, le savent très bien, Baldur's Gate 3 était l'un des rendez-vous les plus importants de l'année 2023. Si tout le monde n'a d'yeux que pour les gros jeux comme Zelda Tears of the Kingdom ou le prochain Starfield, le jeu de Larian prouve qu'on n'a pas besoin d'être un AAA à gros budget pour tout exploser.

Difficile de passé à côté ces derniers jours, semaines même, Baldur's Gate 3 n'a eu de cesse de faire parler de lui. Il a d'abord choqué son monde en dévoilant une scène de sexe avec… un ours. Ce qui a valu au studio un ban de TikTok notamment, et une vague de protestation et certains joueurs qui trouvent que les développeurs sont allés trop loin. Mais le fait est que l'annonce a eu son petit effet puisque Baldur's Gate 3 a été propulsé sur le devant de la scène. Plus qu'attendu en tout cas.

Baldur's Gate 3 est un succès totalement fou, même sur PS5 !

Oui, Baldur's Gate 3 est un véritable tsunami sur PC, il éclate littéralement tous les records pour un jeu de ce calibre. Plus de 2,5 millions d'unités vendues au lancement, plus de 800 000 joueurs en simultané sur Steam et une appréciation moyenne des joueurs qui avoisine les 90%. D'ailleurs, le jeu avait carrément fait planter Steam lors de sa sortie. C'est dire. C'est donc une nouvelle réussite pour le studio qui avait déjà fait forte impression avec sa série des Divinity Original Sin. Des RPG eux aussi très profond et old school. La réussite est totale et Larian peut déjà se frotter les mains.

Mais le succès ne s'arrête pas là puisque sur PS5 aussi, Baldur's Gate 3 est un véritable carton, alors qu'il n'est même pas encore sorti.

Déjà un carton sur PS5

Oui, le jeu est prévu sur console, du moins, sur celle de Sony, mais il ne débarque qu'au mois de septembre, en même temps que Starfield. Le titre est toutefois disponible en précommande sur PS5, et depuis le lancement du jeu sur PC, elles ont littéralement explosé. C'est simple, Baldur's Gate 3 est actuellement le jeu le plus précommandé de la plateforme dans plusieurs pays. Un succès rutilant encore une fois, qui assure déjà à Larian un très gros lancement.

De notre côté, vous vous en doutez, le test est en cours. La vérité c'est que le jeu est immense, dense et incroyablement complet. Impossible pour nous de vous pondre un test en si peu de temps. Celui-ci arrivera prochainement lorsque nous aurons arpenté le jeu de long en large, histoire d'avoir une vue d'ensemble de l'œuvre de Larian.