Maintenant que Baldur's Gate 3 est entre les mains des moddeurs depuis le patch 7, Larian Studios peut se concentrer sur l'avenir, avec a priori deux nouveaux jeux particulièrement ambitieux. Ceux-ci ne risquent pas de voir la lumière du jour avant quelques années. Entre-temps, les joyeux belges se seraient penchés sur une sympathique surprise pour aider notamment les joueurs consoles à patienter.

Retour sur le pêché originel avant Baldur's Gate 3

Avant de connaître la consécration avec le fantastique Baldur's Gate 3, Larian Studios avait déjà marqué le petit monde du RPG avec sa série Divinity. Plus particulièrement depuis Original Sin 1 et 2, sortis respectivement en 2015 et 2017. Il s'agissait pour rappel de C-RPG assez innovants, offrant une liberté d'action plutôt folle dans le genre. Qu'il s'agisse des interactions avec le décor, la synergie entre différentes compétences pour semer un joyeux chaos en combat, ou dans une histoire tortueuse dirigée par nos choix, bons comme mauvais.

Autant de points qui ont définitivement participé à la renommée de Larian Studios, au point d'être contacté par Wizards of the Coast, détenteurs de la licence Donjons & Dragons, pour développer... Baldur's Gate 3. Divinity Original Sin 2 occupe donc une place très particulière dans le cœur du studio. Nous apprenons ainsi qu'il est un temps revenu à son précédent amour. L'organisme de classification PEGI nous révèle en effet qu'une version PS5 et Xbox Series a été notée dans sa base de données. Il s'agit naturellement d'un PEGI 18, compte tenu des thèmes particulièrement matures qu'il aborde.

Après avoir été chouchoutés avec une version de Baldur's Gate 3 spécialement dédiés pour eux, les joueurs PS5 et Xbox Series devraient donc bientôt pouvoir s'adonner aux joies de l'excellent Divinity Original Sin 2. Nous pourrions avoir droit à une annonce en bonne et due forme bientôt, à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024 à venir, ou avant, selon la fantaisie de Larian Studios. L'avenir nous le confirmera.

Crédits : PEGI

Source : PEGI