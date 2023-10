Bien que Baldur's Gate 3 ne soit plus une nouveauté dans l'univers du jeu sur PC, le RPG développé par Larian Studios ne cesse d'atteindre de nouveaux sommets et de surpasser d'autres titres, réalisant des prouesses auxquelles personne n'aurait pu s'attendre. Une réalisation qui, on peut l'imaginer, remplit de fierté l'ensemble du studio belge et de ses équipes.

Baldur's Gate 3 frappe très fort

En effet, le RPG, basé sur l’univers de Donjons et Dragons, ne se contente pas de fonctionner de manière exceptionnelle sur la console portable de Valve, mais réussit aussi à maintenir sa position en tant que jeu le plus joué sur Steam Deck, surpassant même des titres renommés comme Starfield pour le mois de septembre 2023. Cette information, provenant de la page Twitter officielle OnDeck, célèbre les 20 jeux les plus joués sur Steam Deck ce mois-ci, classés selon le nombre d'heures jouées. Baldur’s Gate 3 conserve fièrement sa première place, suivi de près par des titres comme Cyberpunk 2077 et Elden Ring et bien entendu le dernier bébé de Bethesda.

Bien que Starfield n'ait pas réussi à atteindre le sommet du classement, il est important de noter que cette liste ne comprend que les heures jouées sur Steam et n'inclut pas d'autres plateformes de jeu. Sachant que Starfield est aussi disponible via le PC Games Pass et peut être joué sur Steam Deck moyennant quelques ajustements, les chiffres pourraient être différents. Si cela était pris en compte, il est plausible que le RPG de Bethesda puisse potentiellement grimper un peu plus haut dans le classement.

Un jeu qui s'améliore comme un bon vin

Baldur’s Gate 3 fonctionne de manière étonnante sur la console portable, bien que la taille de son installation puisse laisser certains joueurs désireux de plus d’options en matière d’espace de stockage. C'est une piste d’amélioration que le studio pourrait trouver difficile à explorer. On peut aisément comprendre que Larian Studios ait actuellement d'autres priorités, notamment l'amélioration de l'optimisation à partir de l'acte 3, qui pose toujours problème. Et c'est sans compter de nouveaux bugs avec le dernier gros patch 3. Heureusement, un hotfix vient de sortir récemment et il apporte avec lui de nombreuses améliorations. Notamment, désormais, lorsque les compagnons de Baldur's Gate 3 quittent le joueur, ils ne transfèrent plus les objets de l'histoire de leur inventaire automatiquement. Un très bon point. Comme quoi, le studio est vraiment à l'écoute de sa communauté.