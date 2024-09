Comme de nombreux RPG avec une narration aussi poussée, de nombreux éléments imaginés pour Baldur's Gate 3 auraient pu ne jamais voir la lumière du jour. C'est notamment le cas de cinématiques entièrement doublées et a priori impossibles à activer dans le jeu. Tout du moins pas sans fouiller dans ses gargantuesques entrailles.

Impossible n'est pas Baldur's Gate 3

Avec son histoire aux embranchements proprement tentaculaires, Baldur's Gate 3 est aujourd'hui l'un des RPG à la narration la plus complexe de l'histoire, en attendant du moins un Kingdom Come Deliverance 2 qui s'annonce monumental en la matière. Pourtant, de nombreux éléments bel et bien créés par Larian ont finalement été mis de côté pour la version finale du jeu.

Un YouTubeur s'est toutefois attelé à rendre justice à ces secrets bien cachés de Baldur's Gate 3. Dans le code du jeu, de nombreuses cinématiques entièrement rendues sont marquées comme « impossibles » à déclencher. Si l'on supprime ce bout de code, nous pouvons toutefois voir dans le jeu de quoi il s'agit. Entre une Karlach brisant le quatrième mur ou diverses interactions entre les personnages Origine et notre avatar, et tant d'autres, la vidéo de 15 minutes ci-dessous nous offre un nouvel aperçu du travail titanesque abattu par Larian sur le GOTY 2023 absolu.

Gageons toutefois qu'il ne s'agit là que d'une partie visible d'un immense iceberg. Comme notamment pour The Witcher 3, il est probable que d'autres contenus cachés de Baldur's Gate 3 soient découverts une fois le plein support des mods et l'accès à tous les assets du jeu confiés à la communauté. Pour cela, rendez-vous courant septembre pour un patch 7 qui s'annonce proprement énorme, à plus d'un titre. Il marquera également la fin des mises à jour majeures à son égard de la part de Larian, qui travaille déjà, cette fois en toute indépendance, sur deux nouveaux jeux qu'on surveille naturellement de très près.

Source : SlimX sur YouTube