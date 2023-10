Depuis sa sortie le 3 août 2023, Baldur's Gate 3 rencontre un énorme succès malgré les différents problèmes de performance et autres. Ainsi, c'est plus de 5,2 millions de copies qui ont été vendues en moins d'un mois, rien que sur PC. Les chiffres de la version PS5 n'ont pas encore été communiqués, mais vu l'engouement avec des précommandes record, ça devrait être assez haut. Les développeurs sont-ils en train de plancher sur du contenu inédit ? C'est toujours aussi compliqué.

C'est quoi la suite pour Baldur's Gate 3 ?

Quelques jours à peine après le lancement de Baldur's Gate 3, le sujet d'une potentielle extension a été mis sur la table. Et à l'époque, la porte n'était pas complètement fermée, mais ce n'était pas engageant pour autant. « Nous pourrions travailler sur une extension et elle pourrait être ennuyeuse, et nous devrions arrêter de la développer. Car si nous continuons de bosser sur quelque chose d'ennuyeux, nous devrons vous le vendre et vous dire « voilà un truc ennuyeux et nous souhaitons que vous l'achetiez ». Ce ne serait pas cool ».

Les équipes ont-elles seulement peur de faire un contenu additionnel qui desservirait Baldur's Gate 3 plus qu'autre chose ? Non, c'est encore et toujours une problématique lié aux règles de Donjons et Dragons. Au-delà du niveau 12, les joueurs peuvent acquérir des compétences très puissantes, ce qui oblige à repenser un peu tout et ce n'est pas une mince besogne. Swen Vincke, fondateur et PDG de Larian Studios, a réaffirmé que c'était « très dur » avant d'être complètement transparent.

Trois mois après la sortie de Baldur's Gate 3, une extension n'est toujours pas sur les rails. « Honnêtement, nous n'avons pas commencé à travailler sur une extension. Je sais ce que nous voulons faire, et l'équipe sait également dans quelle direction nous allons. Nous verrons bien où cela nous mène ». Une déclaration digne d'un suisse qui ne se prononce pas réellement. Mais si ça devait finalement arriver, Vincke ajoute que « ce ne serait pas avant très longtemps ».

Des extensions grâce aux mods ?

Cette nouvelle déclaration sur l'absence d'extension de Baldur's Gate 3 va probablement en décevoir certains à n'en pas douter. Mais au moins, on peut féliciter le studio de ne pas se laisser dévorer par le succès et l'appât du gain. Les développeurs privilégient au contraire la qualité et la cohérence du contenu, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés. Et si les joueurs faisaient une extension à la place de Larian Studios ?

Jour après jour, la communauté apporte ses idées et ses mods. Il y a quelques jours, l'utilisateur xmas214 sur Nexusmods a fait part de son travail. Désormais, pour celles et ceux qui le veulent, il est possible d'être guidé plus ou moins fortement pour réaliser les meilleurs choix du jeu. Ca altère nécessairement l'expérience initiale, mais certains se laisseront sans doute tenter. À l'avenir de gros DLC via les mods ne sont pas à écarter puisque le PDG de Larian Studios a promis des avancées majeures dans ce domaine.