À ce jour, Baldur's Gate 3 est le jeu vidéo adaptant de la manière la plus fidèle et magistrale les complexes règles de Donjons & Dragons dans un format vidéoludique. À tel point que le créateur du légendaire jeu de rôle a décidé d'en modifier certaines après avoir joué à l'éclatant chef d'œuvre de Larian Studios.

Baldur's Gate 3 a changé bien des choses, dont les règles mêmes de D&D

Après six ans de développement et trois ans d'early access, Baldur's Gate 3 est sorti en 2023 de manière fracassante et a été couvert de récompenses prestigieuses. Le studio indépendant Larian Studios a adressé avec ce titre une superbe lettre d'amour au jeu de rôle, et plus particulièrement à Donjons & Dragons. Rares sont les jeux proposant une telle liberté dans l'écriture de l'histoire et les interactions avec le monde, à l'exception peut-être de leur précédent titre, Divinity Original Sin 2. Malgré quelques dérogations pour une expérience vidéoludique plus plaisante, le jeu était une adaptation scrupuleusement fidèle des règles de la 5ème édition du jeu de rôle le plus populaire à ce jour.

Tellement fidèle qu'il aurait grandement influencé Jeremy Crawford, créateur de Donjons & Dragons, dans la mise à jour desdites règles de D&D après avoir joué à Baldur's Gate 3. Celui-ci a souhaité modifier le fonctionnement de nombreux sorts populaires, qui n'avaient pas connu de changements depuis des lustres. Le jeu de Larian Studios lui a en effet permis de prendre conscience d'une certaine frustration quant à leur utilisation. C'est notamment le cas du populaire sort de zone Nuages de Dagues, qui peut maintenant être déplacé. « Même quand je le lançais dans Baldur's Gate 3, j'avais envie de le déplacer à chaque tour ». Même constat pour le sort mineur « Production de Flammes ». C'est grâce au titre indépendant qu'il a réalisé à quel point son utilisation était fastidieuse.

Un chef d'œuvre marquant, mais Larian Studios veut passer à autre chose

Au grand dam de certains joueurs comme les druides, Baldur's Gate 3 a aussi motivé des nerfs dans les règles de Donjons & Dragons. Tel est notamment le cas des sorts de métamorphoses, qui ne permettront désormais plus d'obtenir une barre de vie totalement séparée de celle de son personnage. En lieu et place, il sera question de points de vie temporaires additionnels. Se transformer demandera donc désormais une certaine réflexion quant à la pertinence d'une telle action.

Baldur's Gate 3 a quoi qu'il en soit marqué durablement tant le monde du jeu vidéo que celui du jeu de rôle Donjons & Dragons. Larian Studios a toutefois décidé de tourner la page pour s'intéresser à d'autres projets, que nous surveillons évidemment avec énormément d'intérêt. Le quatrième opus, qui sera développé par une toute autre équipe, parviendra-t-il à reprendre avec brio un flambeau aussi lourd de sens ? C'est tout ce qu'on leur souhaite, mais l'entreprise s'annonce pour le moins... draconique.