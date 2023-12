On n'a plus vraiment besoin de présenter le phénomène Baldur's Gate 3. C'est l'un des meilleurs RPG de cette année, et il est allé jusqu'à remporter le titre de Jeu de l'Année aux Game Awards 2023. Donc oui, c'est une belle production, mais qui n'est pas tout à fait pareille chez tous les joueurs. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais actuellement, une partie de la communauté rencontre une grosse différence dans leurs versions du jeu comparé aux autres. Il y a de la censure, et c'est assez ridicule.

Baldur's Gate 3 et la nudité, une longue histoire d'amour

Au cours de l'aventure, ça peut arriver qu'on se voit nu. On pense notamment au tout début, lorsqu'on est occupé à façonner notre protagoniste. Si ce n'est pas trop votre truc, pas de panique, il est possible de désactiver l'option. Si vous le faites, des feuilles viendront masquer vos parties intimes, et vous ne risquez pas d'être brusqué. Ceci dit, cette option a une particularité dans la version japonaise de Baldur's Gate 3 : on ne peut la désactiver d'une quelconque manière.

En bref, ça veut dire qu'on ne peut pas voir notre personnage nu dans la version nippone du jeu. Il est strictement impossible d'activer la nudité. En temps normal, il suffit d'aller dans le menu Accessibilité, et de prendre sa décision. Ici, le choix est fait pour vous, et c'est désactivé d'office. C'est Spike Chunsoft qui s'est chargé de cette édition de Baldur's Gate 3, et effectivement, la classification qui a été reçue par le titre l'empêche de montrer ces endroits du corps. Mais ce n'est pas tout.

En effet, la version japonaise a une autre spécificité. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'on peut avoir des relations intimes dans Baldur's Gate 3. Concrètement, on a l'opportunité d'être « plus proche » de chaque compagnon qu'on rencontre tout au long de l'histoire. Eh bien, ici, la nudité est bloquée dans certaines cinématiques. Parfois, il n'y a même pas l'accès à ces dernières. Bon, il va sans dire que des mods vont sûrement émerger pour contourner ça. Reste à savoir quand.

De nouvelles espèces en approche

Une chose est sûre, Baldur's Gate 3 n'est pas prêt de passer l'arme à gauche. Des nouveautés sont à prévoir, comme peut-être l'ajout d'espèces inédites. C'est Adam Smith, directeur de l'écriture chez Larian Studios, qui a affirmé ne pas être contre l'idée lors d'un stream sur Twitch : « nous n'avons pas arrêté de mettre à jour le jeu. Nous allons continuer à le faire [...] Nous n'avons pas de plans spécifiques pour de nouvelles races pour le moment, mais nous ne disons pas non. ».

Quand on voit la richesse des différentes espèces de Donjons et Dragons, on ne peut qu'imaginer les possibilités qui s'offrent à la firme. Pour rappel, lorsque Baldur's Gate 3 est sorti de son accès anticipé, deux races ont été ajoutées : les dragonborns et les demi-orcs. Pour quelques joueurs, on pourrait bientôt avoir affaire aux gobelins et aux aasimars. Ou aux aarakocra, hommes-oiseaux ailés, et aux yuan-ti. Il y a du choix, et on a hâte de voir celui du studio.