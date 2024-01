Baldur's Gate 3 a été l'une des plus grosses révélations de l'année 2023. Ce n'est pas seulement un bon RPG, c'est un titre qui n'a laissé personne indifférent. Malheureusement pour les joueurs Xbox, il a mis quelques mois à arriver sur la machine de Microsoft. Cette version a finalement été déployée en décembre, au cours des Game Awards 2023. Cependant, un gros problème vient d'être rencontré par certains utilisateurs : un bug fait disparaître une partie de leur progression.

La version Xbox de Baldur's Gate 3 rencontre un gros problème

Ce n'est jamais plaisant de se faire une longue session de plusieurs heures sur un jeu, pour finalement la voir disparaître en un claquement de doigts. Pourtant, c'est ce qui est en train d'arriver à une partie de la communauté Baldur's Gate 3. Pour être plus précis, ce bug étrange impacte uniquement les détenteurs de la version Xbox du titre. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un problème technique comme les autres, et il a vite été remarqué par le studio. Néanmoins, pour le moment, il va falloir prendre son mal en patience.

En effet, les développeurs ont bien compris l'envergure de la situation. Ils ont notamment dit que ce bug se produit lorsque sauvegarde et qu'on quitte Baldur's Gate 3. Larian poursuit en expliquant que le « fichier de sauvegarde n'est pas totalement validé par le disque ». Que ce soit le studio ou Microsoft, les joueurs s'attendaient donc au déploiement d'un correctif dans les jours à venir. Mais il ne faut pas oublier qu'on était en période de vacances. Pour quelques personnes, ce n'est d'ailleurs pas encore fini. Du coup, il ne faut pas être pressé, car ça prendra un peu de temps.

Nous comprenons parfaitement que perdre sa progression est frustrant et inacceptable. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ce problème – que nous voyons comme étant unique – soit résolu le plus rapidement possible, et nous vous tiendrons au courant de nos progrès.

Des nouveautés en approche pour le RPG

Bon, ce n'est pas exactement la meilleure nouvelle qu'on aurait pu rapporter sur Baldur's Gate 3 en ce début de l'année 2024. Du coup, on va se rattraper avec des potentielles nouveautés pour le RPG. Eh oui, Adam Smith, directeur de l'écriture chez Larian Studios, a affirmé ne pas être contre l'ajout d'espèces inédites. « Nous n'avons pas arrêté de mettre à jour le jeu. Nous allons continuer à le faire [...] Nous n'avons pas de plans spécifiques pour de nouvelles races pour le moment, mais nous ne disons pas non. ». Pour le coup, il y a l'embarras du choix.

On a déjà vu ça arriver lorsque Baldur's Gate 3 est sorti de son accès anticipé. Deux races avaient été ajoutées, les dragonborns et les demi-orcs. Maintenant, à quoi pourrait-on avoir affaire dans le futur ? Les théories vont bon train, allant des gobelins aux aasimars ou aux hommes-oiseaux ailés. L'univers de Donjons et Dragons regorge d'espèces diverses et variées, alors le jeu n'a qu'à se servir. On a hâte d'en savoir plus.