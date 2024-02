Actuellement, lorsqu'on parle d'Avatar : le dernier maître de l'air (qu'on va raccourcir à partir de maintenant), on pense surtout à la série live-action sur Netflix. Cette dernière ne va pas tarder à sortir, et elle fascine autant qu'elle effraie. En même temps, ce n'est jamais facile de proposer une adaptation en prises de vues réelles. Mais contre toute attente, une nouvelle annonce concernant la franchise s'est fait entendre. Un nouveau jeu est en préparation et... il pourrait provoquer l'incompréhension chez certaines personnes.

Un nouveau jeu Avatar est dévoilé, mais il y a un hic

Dans la sphère vidéoludique, Avatar n'a pas toujours été un franc succès. Il suffit de regarder les retours sur Steam de Quest for Balance pour s'en rendre compte. Le titre, sorti en 2023, a grandement divisé la communauté. Sur la plateforme de Valve, il s'est retrouvé avec une moyenne de « Plutôt négative » pour 71 avis. Un score qui ne met pas l'eau à la bouche. Du coup, les fans espéraient qu'une autre production vienne rattraper le coup. Une aventure qui mettrait tout le monde d'accord. Toutefois, le rêve ne va peut-être pas devenir réalité.

L'annonce a été faite il y a quelques heures : Maximum Entertainment a signé un partenariat avec Paramount Consumer Products pour développer un jeu Avatar. Jusqu'ici, rien d'affolant, mais on a eu droit à une petite description du principe. Et c'est là que le bât blesse. Ce sera visiblement un jeu de combat en multijoueur, et ça a fait soulever des sourcils. On observe des avis dubitatifs voire craintifs, mais il faut nuancer tout ça. En effet, on n'a même pas eu une image à se mettre sous la dent, alors on ne va pas juger trop vite. Pour information, il arrivera en accès anticipé en 2025, sans plus de précision.

Vous l'avez probablement deviné, mais on ne sait pas encore qui sera le studio en charge de ce projet massif. Les théories vont bon train, et quelques joueurs pensent que ce sera donné à PlatinumGames. Pour cause, c'est lui qui est derrière La Légende de Korra, et comme on est encore dans l'univers d'Avatar, il pourrait bien rempiler pour une nouvelle production. Mais il est important de noter que Maximum Entertainment s'est récemment restructuré en une seule entreprise, en regroupant ses labels d’édition (y compris Maximum Games). Par conséquent, la firme peut tout à fait décider de s'en occuper, ce qui ne serait pas dénué de logique.