Avatar Frontiers of Pandora s'est de nouveau montré à l'occasion du State of Play de ce mois de septembre. On a l'occasion d'en apprendre plus sur notre personnage et les menaces qu'il va affronter.

Avatar Frontiers of Pandora, c'est l'adaptation en jeu vidéo de l'univers créé par James Cameron. C'est Ubisoft Massive (ou Massive Entertainment) qui s'occupe de la production et il nous prépare un monde ouvert qui s'annonce massif. Ce dernier a déjà été présenté plusieurs fois et les retours ont été assez mitigés. La faute à des visuels qui n'ont pas convaincu les joueurs. Qu'à cela ne tienne, le studio a dévoilé un nouveau trailer qui va peut-être réussir à rassurer la communauté.

Avatar détaille son histoire

Cette bande-annonce inédite n'est pas là pour présenter plus en profondeur le gameplay ou l'univers du jeu. Elle nous permet de découvrir l'histoire du personnage qu'on va incarner. C'est un.e Na'vi qui a été enlevé par la RDA, les antagonistes d'Avatar, dans le but de l'intégrer au programme Ambassadeur. En vérité, notre protagoniste fait partie du clan Sarentu qui a normalement disparu depuis bien des années. Et lors d'une terrible bataille, il se retrouve plongé dans un cryo-sommeil. Le réveil n'aura lieu que quinze ans plus tard, mais il ne sera pas des plus agréables.

Avant de s'attaquer à la RDA qui menace Pandora, la planète où on se trouve, il faut s'accoutumer à l'environnement hostile. Lors de l'exploration de la Frontière occidentale, on rencontrera divers clans qui vont nous apprendre à vivre comme un Na'vi. Parmi eux, on a les Aranahe, un clan de tisserands, mais aussi les Kame’tire, un clan de guérisseurs « énigmatiques et reclus ». Ensuite, il faudra prendre part au combat. C'est l'autre gros morceau du trailer révélé lors du State of Play et les fans se montrent déjà moins inquiets. Certes, il y a encore quelques images qui n'évoquent pas une qualité digne de la nouvelle génération, mais le moteur Snowdrop Engine a enfin l'air de montrer ses forces pour Avatar Frontiers of Pandora. Cela se ressent dans certains passages de la bande-annonce qui caressent la rétine. En tout cas, ils sont plus concluants que ceux qu'on avait pu observer auparavant.

Quant aux fameux affrontements contre la RDA montrés ci-dessus, ils font rapidement penser à une autre licence d'Ubisoft : Far Cry. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit une telle comparaison entre cette franchise et ce nouveau jeu Avatar. Ici, l'assaut des avant-postes de la RDA rappelle immédiatement ceux qu'on retrouve dans les différents Far Cry. Que ce soit au niveau de l'infiltration ou des séquences de fusillade, il est difficile de ne pas avoir une sensation de déjà-vu. Reste à savoir si ce n'est qu'une impression ou si on a bien affaire à un clone de la série version Avatar.

Une édition collector qui fait saliver

Plusieurs piqûres de rappel sont à faire. Avatar Frontiers of Pandora sortira le 7 décembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il y a différentes éditions du jeu disponibles en précommande. D'abord, l'édition Gold qui comprend le jeu et le Season Pass qui inclut 2 DLC, une quête bonus et une banshee unique. Ensuite, on a l'édition Ultimate. Celle-ci propose la même formule que la Gold, avec en plus le Pack Ultimate et un artbook numérique. Enfin, nous avons la pièce de résistance, l'édition collector qui coûte 230€ :

Le jeu en version physique

Un steelbook

Une figurine Na'vi (35cm)

Un artbook (128 pages) en dur

Un season pass

Deux pack cosmétiques

Un artbook numérique

Trois lithographies

Un plan format A2 d'AMP

Un certificat d'authenticité

Un carnet avec des croquis

Une boîte collector

Gardez bien en tête que pour toute précommande du jeu, un bonus « Enfant de deux mondes » sera mis à votre disposition. Il permettra de débloquer un ensemble cosmétique pour le personnage principal et un skin d’arme.