Cinq ans après son annonce, le studio d'Avatar Frontiers of Pandora a dévoilé un trailer de gameplay splendide avec des infos et une date de sortie. C'est pour bientôt !

Massive Entertainment, les développeurs de The Division 2, sont très occupés. Depuis 2017, au moins, Ubi Massive travaille sur Avatar Frontiers of Pandora. L'adaptation des films de James Cameron. Après une très courte vidéo en 2021, le jeu est enfin de retour. Alors prometteur ?

Ubisoft a rompu le silence radio autour d'Avatar Frontiers of Pandora. Le jeu a enfin eu une présentation digne de ce nom durant l'Ubisoft Forward 2023. Une longue bande-annonce de gameplay pour découvrir les mécaniques et la beauté de l'univers recrée par Massive Entertainment.

Plutôt que d'opter pour la vue subjective ou la troisième personne, le joueur aura le choix mais pas tout le temps. Lors des chevauchées fantastiques à dos d'Ikran, le titre basculera en vue à la troisième personne. Une séquence qui confirme donc la présence de Banshee dans Avatar Frontiers of Pandora. Des montures volantes qui seront customisables pour augmenter leur puissance au cours des combats aériens, ou leur capacité à servir de moyen de transport dans l'open world. En revanche pour les gunfights, retour en vue à la première personne.

Le jeu offrira un continent inédit. Une nouvelle aire complètement absente des films de James Cameron. Une région nommée la « Frontière Ouest » avec ses contrées « ouvertes magnifiques mais imprévisibles ». Comme pour les Banshee, le Na'Vi que l'on incarne sera personnalisable. Cela passera par la conception d'équipements plus puissants en collectant des ressources, l'amélioration des compétences et des armes. Le trailer montre que l'on peut faire usage d'un arc, d'une lance et même d'un fusil d'assaut. Une aubaine pour venir à bout des exo-squelettes.

Avatar Frontiers of Pandora sera disponible le 7 décembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. À noter qu'il sera aussi accessible gratuitement dans le service Ubisoft+. Une première bande-annonce qui divise déjà en raison du rendu de certaines séquences, mais également du style qui rappelle beaucoup Far Cry.

Quel lien avec les films de James Cameron ?

L'histoire d'Avatar Frontiers of Pandora nous fait jouer un Na'vi. Un être bleu qui, tout jeune, a été enlevé par la RDA (Resources Development Administration). L'organisation à laquelle appartient le colonel Miles Quaritch du premier film. Un synopsis qui peut également faire penser à Avatar 2, et pour cause.

Les évènements du jeu se situent peu après le début d'Avatar : La Voie de l'Eau. « Frontiers of Pandora se déroule à la frontière ouest de Pandora. Un endroit où nous sommes jamais allés auparavant. Il se déroule dans la période qui suit l'ouverture d'Avatar 2: The Way of Water, mais avant la coupure d'un an du film ». Une histoire qui se chevauche avec cette suite, sans l'interférer pour autant. « Nous ne voulons pas que les histoires soient racontées ensemble. […] C'est là que nous nous différencions de la concurrence. Nous voulons que les histoires soient uniques dans chacun des domaines. Mais nous voulons aussi que ce qui est fait sur les autres supports devienne canon dans notre monde. Ils [Les adaptations] ne peuvent donc pas faire quelque chose qui entre en conflit avec nos histoires ».

Avatar Frontiers of Pandora tourne sous une version flambant neuve du Snowdrop Engine. Le moteur graphique customisé d'Ubi Massive qui a déjà servi pour Tom Clancy's The Division 2, entre autres. Avec lui, les développeurs entendent asséner une claque. « Nous avons consacré du temps à la construction d'une toute nouvelle partie de Pandora, et à développer les outils dont nous avions besoin pour lui donner vie sur la nouvelle génération de consoles et PC. Au cœur de cette initiative, il y a notre moteur graphique, le Snowdrop Engine. Quand nous avons rencontré la société Lightstorm pour la première fois, c'est le Snowdrop qui a montré à nos partenaires que nous étions prêts à repousser les limites de la technologie, comme ils le font dans les films. C'était, et c'est toujours, le ciment de notre collaboration ». Des ambitions remplies après ce trailer de gameplay ?