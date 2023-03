Il aurait dû profiter de l’exposition d’Avatar 2 et de son succès monstre, il s’est finalement fait plus que discret. Vendu comme un AAAA, soit un jeu encore plus gros qu’un Call of Duty ou un Assassin’s Creed, Avatar Frontiers of Pandora est sans aucun doute le jeu le plus ambitieux d’Ubisoft à ce jour. Quelques années après son annonce, le jeu ne s’est pratiquement pas montré, mais cela pourrait être sur le point de changer. L’éditeur semble en effet préparer quelque chose. Enfin une première vidéo de gameplay ?

Avatar Frontiers of Pandora pourrait profiter d’un gros coup de projecteur prochainement. Repoussé à de maintes reprises, l’adaptation du blockbuster de James Cameron est toujours prévue d’ici la fin de l'année fiscale 2023, soit entre avril 2023 et mars 2024. Ubisoft souhaite prendre son temps pour peaufiner son bébé, dont on ne sait finalement que peu de choses si ce n’était qu’il ferait bel et bien partie de l’univers cinématographique. Le jeu devrait néanmoins refaire parler de lui prochainement, avec de nouvelles informations à la clé et pourquoi pas une date de sortie. Un dataminer est en effet allé fouillé dans les entrailles de l’Ubisoft Store pour y faire une découverte allant dans ce sens. Il y a trouvé une image indiquant que les précommandes seront prochainement ouvertes.

D’après le visuel en question, celles et ceux qui réserveront leur copie d’Avatar Frontiers of Pandora à l’avance profiteront du pack « The Child of the Worlds » contenant une skin d’arme et un ensemble de cosmétiques pour le personnage. On ne sait en revanche pas quand lesdites précommandes seront lancées, mais les leaks de ce genre sont en général annonciateurs de l’annonce d’une date de sortie. D’autant qu’Ubisoft a récemment partagé son intention de participer à l’E3 2023, du moins s’il avait lieu. Il se pourrait fortement que le jeu Avatar profite d’une mise en lumière dès cet été lors de l'Ubisoft Forward avec du gameplay à la clé. Réponse dans les mois qui suivent, au plus tard.