Avatar: Frontiers of Pandora arrive bientôt, mais une mauvaise nouvelle vient d'être révélée, ce qui pourrait ne pas plaire à de nombreux joueurs. Explications.

Bientôt, les joueurs pourront explorer avec enthousiasme les vastes environnements de la planète Pandora grâce au jeu d'Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora. Une adaptation directe de la saga cinématographique de James Cameron. Si cela représente une excellente nouvelle, tout n'est pas parfait pour autant.

Avatar déçoit avant son lancement

En effet, on vient d'apprendre que le lancement de la version physique d'Avatar: Frontiers of Pandora s'accompagne d'une spécificité notable. En fait, une connexion Internet est nécessaire pour son installation. Cette information a été révélée par un utilisateur de Reddit, Interesting-Squash81. L'utilisateur a reçu sa copie physique pour PS5 avant la date de sortie officielle, prévue pour le 7 décembre 2023. En tentant de lancer le jeu, l'utilisateur s'est retrouvé face à une image affichant uniquement le logo du jeu et sa date de sortie, sans pouvoir y jouer.

L'utilisateur Reddit a alors tenté de modifier la date et l'heure de sa console pour lancer le jeu hors ligne. Mais il s'est à nouveau retrouvé face à la même image. Il semble que le jeu nécessite une vérification en ligne pour continuer, peut-être en raison d'un patch Day One ou simplement pour effectuer une vérification de la date de sortie.

Photo de l'écran d'Interesting-Squash8

Cette exigence du jeu d'Ubisoft est confirmée par un petit message sur la boîte finale du jeu, indiquant : "Internet requis pour installer le jeu". Ce message n'était apparemment pas présent sur les boîtes utilisées pendant le processus de précommande.

Une obligation qui enrage une partie des joueurs

Bien que la majorité des joueurs ne soient pas affectés par cette exigence, étant donné que leurs systèmes sont presque toujours connectés en ligne, cela soulève des questions sur la préservation du jeu. À l'avenir, lorsque les serveurs seront éteints, il est fort possible que le jeu ne soit plus jouable. Il est possible aussi que des versions ultérieures du disque éliminent cette nécessité de connexion en ligne, mais il n'est pas clair si cette exigence peut être retirée des copies de lancement.

Avatar: Frontiers of Pandora est un jeu d'action-aventure en monde ouvert à la première personne, prévu pour Xbox Series X/S, PS5, PC et Amazon Luna le 7 décembre. Situé après les événements du premier film Avatar sur un continent inédit de Pandora, le jeu propose aux joueurs de s'allier avec différents clans Na'vi pour protéger leur terre natale contre l'organisation militaro-industrielle RDA. Pour vous en faire une idée, vous pouvez déjà lire notre preview sur le sujet.