Avatar 2 : La voie de l'eau et le jeu d'Ubisoft Avatar : Frontiers of Pandora sont liés, le co-producteur du film nous explique tout.

Les adaptations de licences cinématographiques en jeu vidéo (et inversement) sont légion et généralement, si elles s’inspirent du matériel d’origine, elles n’ont pas ou peu de liens avec ce dernier. Mais pour Avatar : Frontiers of Pandora, Ubisoft a dû rendre le jeu parfaitement canon. Plus encore, il se déroulera pendant le film Avatar 2 : La voie de l’eau de James Cameron. Attention, Spoiler.

Avatar 2 : La voie de l'eau et Frontiers of Pandora sont liés, mais pas trop

Alors que le prochain blockbuster de Cameron vient de débarquer dans nos salles obscures en cette mi-décembre, le jeu d’Ubisoft lui va prendre le temps de se peaufiner pour assurer sa sortie en 2023 (si tout va bien).

Depuis son annonce, le jeu s’est fait particulièrement timide, pour ne pas dire totalement silencieux. On n'a en effet pas vu grand chose et l’on ne sait pas encore ce à quoi nous allons avoir le droit. Toutefois, Jon Landau, co-producteur du film Avatar 2 : La voie de l’eau, à donné quelques indices sur l’intrigue dans les colonnes de Polygon et a notamment révélé que le jeu d’Ubisoft ferait bel et bien partie de l’univers cinématographique.

Mieux encore, celui-ci se passerait pendant le film. Il tempère toutefois en laissant entendre que le jeu n’est pas indispensable pour profiter du long-métrage. Comme pour toutes les productions estampillées Avatar, des jeux vidéo aux spectacles de cirque (oui il y en a), Landau et Cameron exigent que toutes les adaptations appartiennent au même univers, mais elles doivent obligatoirement être dissociées de l’histoire des films. Comprenez par là qu’aucune adaptation n’a le droit de prendre ses aises avec l’univers et doit impérativement être cohérente, mais ne doit surtout pas interférer avec ce qu’il se passe dans les longs-métrages.

Nous ne voulons pas que les histoires soient racontées ensemble. C'est là que nous nous différencions de la concurrence. Nous voulons que les histoires soient uniques dans chacun des domaines. Mais nous voulons aussi que ce qui est fait sur les autres supports devienne canon dans notre monde. Ils ne peuvent donc pas faire quelque chose qui entre en conflit avec nos histoires. via Polygon

Dans le cas d'Avatar Frontiers of Pandora par exemple, le jeu se déroulera à l’autre bout de la planète Pandora, loin de là où se situeront les événements du film et le jeu disposera d’une histoire inédite. Cependant, il se passera bel et bien pendant Avatar 2 : La voie de l’eau, peu après l’ouverture du film.

Frontiers of Pandora se déroule à la frontière ouest de Pandora. Un endroit où nous sommes jamais allés auparavant. Il se déroule dans la période qui suit l'ouverture d'Avatar 2 : La voie de l'eau, mais avant la coupure d'un an du film. via Polygon

Un jeu bel et bien canon donc, mais totalement dissocié des événements du film. On y suivra donc de nouveaux personnages devant très certainement affronter une armée d'humains prêt à tout pour prendre le contrôle de la planète. Avatar Frontiers of Pandora était initialement attendu cette année sur PS5, Xbox Series et PC, mais ne vera finalement pas le jour avant 2023 ou 2024 selon l'éditeur. C'est vague, mais c'est tout ce que l'on a pour le moment. il faudra donc prendre votre mal en patience.

En parallèle, Avatar 2 : La voie de l'eau est d'ores et déjà à l'affiche de nos cinémas tandis qu'Avatar 3 emboitera le pas dès le 20 décembre 2024.