Un événement attendu par les fans d'anime du monde entier déferle enfin sur Crunchyroll. En effet, l'ultime chapitre de L'Attaque des Titans est désormais disponible ! Avec pour objectif de clôturer une saga monumentale qui a tenu en haleine les spectateurs pendant... dix ans.

L'Attaque des Titans, la fin c'est pour bientôt

En fait, la seconde moitié du final en deux parties, intitulée L'Attaque des Titans Final Season Le Chapitre Final est accessible depuis le 4 novembre aux États-Unis et au Canada, suivie de sa mise à disposition en Europe, au Moyen-Orient et éventuellement dans d'autres régions.

Cette conclusion de la série est inspirée du manga primé et largement plébiscité de Hajime Isayama. Une œuvre dont les ventes mondiales ont dépassé les 100 millions d'exemplaires. Le studio MAPPA, acclamé pour des titres tels que Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, assure la production de ces derniers épisodes.

Cet ultime épisode a littéralement chamboulé tout le monde et quand bien même les fans connaissaient le fin mot de l'histoire, tous ont été surpris. L'Attaque des Titans aura marqué toute une génération, c'est peu de le dire. La conclusion des (més)aventures d'Eren, Mikasa et toute la clique en met plein la vue et les oreilles. Un final qui restera en mémoire.

Une fine équipe

Par ailleurs, l'équipe créative derrière le final de L'Attaque des Titans inclut des vétérans de l'industrie de l'anime. Hiroshi Seko, qui a travaillé sur des séries telles que Mob Psycho 100 et Chainsaw Man, est responsable de la composition de la série, élaborant le scénario et la structure narrative. Tomohiro Kishi, qui a prêté son talent de designer de personnages à Dorohedoro, apporte son expertise au design des personnages de cette série.

Quant à la direction de l'animation, elle est assurée par Daisuke Niinuma, connu pour son travail sur DAYS, et Manabu Akita, qui a également contribué à Kakegurui. Ils supervisent la cohérence et la fluidité de l'animation. Kuniaki Nemoto, qui a une expérience en tant que directeur artistique sur Futakoi Alternative, gère l'aspect visuel et les décors, tandis que Masato Yoshitake, qui a participé à l'édition d'animes comme Chainsaw Man et Cyberpunk: Edgerunners, prend en charge le montage, assurant le rythme et la transition fluide des scènes.

Enfin la musique. Pivot dramatique de l'anime, est signée Yamamoto et Sawano. Ces compositeurs aguerris promettent une bande-son épique. Leurs précédentes œuvres, de 86 EIGHTY-SIX à Blue Exorcist, augurent de leur talent. De quoi mettre le feu aussi à vos oreilles.