Cela fait désormais près de 14 ans que le premier tome de l'Attaque des Titans est sorti au Japon. Sur le sol français, son histoire s'est conclue en octobre 2021, mais pas pour les fans de l'anime. Après 3 saisons, la série nommée Shingeki No Kyojin a décidé pour son final de faire les choses en grand et surtout de faire monter l'engouement le plus possible. Pour résumer, cette ultime saison a été diffusée en 4 parties. Une première série d'épisodes classiques, une deuxième partie et pour les deux dernières, il s'agit de longs épisodes de plus d'une heure. Il n'en restait plus qu'un seul et on sait enfin quand il sera diffusé.

La fin de l'Attaque des Titans datée

L'information a d'abord été trouvée par un utilisateur de X, Anime Pony Canyon aurait mis pendant un moment une vidéo YouTube au sujet du dernier épisode de SnK non listée. Depuis passée en privée, la vidéo et surtout, sa description nous apprenait donc qu'elle devait être diffusée juste après la mise en ligne de l'épisode final de l'Attaque des Titans. En continuant de traduire la description, on comprenait que l'épisode final devrait être diffusé le samedi 4 novembre. Une information qui correspond avec la fenêtre de sortie située courant hiver 2023 et qui a depuis été confirmée avec la diffusion d'un nouveau teaser.

En juillet, nous avions déjà eu le droit à un trailer de cet ultime épisode de l'Attaque des Titans dont la description ressemblait beaucoup au synopsis de l'épisode : « Le destin du monde est en jeu alors qu'Eren libère le pouvoir ultime des Titans. Avec une détermination ardente à éliminer tous ceux qui menacent Eldia, il mène une armée imparable de Titans Colossaux vers Marley. Désormais, un équipage hétéroclite de ses anciens camarades et de ses ennemis se bouscule pour mettre fin à sa mission mortelle, la seule question est : pourront-ils l'arrêter ? »

Un final à la hauteur ?

Conclure une série n'est jamais simple surtout quand celle-ci est aussi influente que l'Attaque des Titans. Ainsi, la fin du manga avait su créer la polémique lors de sa sortie. Pour rappel, lors de la sortie de son dernier chapitre, le 139e, dans son magazine de prépublication, le manga de Hajime Isayama avait déçu une majorité de son public jugé incohérent par les fans. Une ultime pirouette aura réussi à reconquérir les fans puisque l'auteur a fini par ajouté un épilogue de 7 pages in extremis dans le dernier tome relié des aventures d'Eren et ses amis. La fin reste donc une longue question sur l'anime. Est-ce que celui-ci adaptera ou non l'épilogue du manga ? Réponse le 4 novembre.