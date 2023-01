Lors de la présentation des nouvelles cartes GeForce 4000, Nvidia a mis l'honneur le très attendu FPS Atomic Heart avec de nouveaux extraits qui envoient du lourd.

Atomic Heart s'affiche en 4K avec du ray-tracing

Le CES 2023 a démarré et Nvidia a fait le show en dévoilant un monstre de puissance, la RTX 4070 Ti. Disponible le 5 janvier pour 799 dollars, la carte graphique a exposé ses atouts avec différents jeux dont Atomic Heart. Un FPS dystopique du studio Mundish qui n'hésite à piocher du côté de Bioshock, la franchise Metro ou encore Stalker pour attirer le chaland.

Une nouvelle bande-annonce explosive 100% gameplay à la musique bien sentie pour démontrer les capacités techniques du titre, mais aussi donc de la 4070 Ti avec le DLSS 3 et la prise en charge du ray-tracing pour avoir de bien beaux sols reluisants (entre autres). Le jeu a l'air autant pêchu que dans les précédentes vidéos avec l'utilisation d'un large panel de pouvoirs en plus des armes à feu.

Atomic Heart sortira le 21 février sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series, mais les développeurs suivront leur bébé au-delà du lancement avec quatre DLC solos. Ces derniers serviront à introduire de nouveaux lieux, des quêtes, énigmes, ennemis et personnages supplémentaires. En revanche pour les amateurs de multi, passez votre chemin. C'est une fonctionnalité totalement écartée par Mundfish. Bonne nouvelle ?