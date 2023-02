Assassin's Creed Valhalla a bien vécu, mais après plus de deux ans d'accompagnement, Ubisoft estime que c'est le bon moment de passer à autre chose.

La dernière mise à jour 1.7.0 d'Assassin's Creed Valhalla

Après avoir livré trois extensions - La Colère des Druides, Le Siège de Paris et L'Aube du Ragnarök - en complément du scénario principal, et un paquet de patchs pour améliorer le jeu, il est temps pour Assassin's Creed Valhalla de tirer sa révérence. Des adieux qui vont se faire avec une dernière mise à jour 1.7.0, disponible ce 21 février 2023, pour remédier à quelques problèmes persistants et qui sera plus ou moins massive en fonction de la plateforme.

PS5 : 500 mb

PS4 : 1,6 Go

PC : 6,3 Go

Xbox One : 9,9 Go

Xbox Series X|S : 15,1 Go

Le premier correctif concerne le raid fluvial et le fait que la mort du capitaine à Katzenelnbogen n'était pas compatibilisée, malgré l'assassinat effectué. Ensuite, la compétence « Doigts légers » ne devrait plus empêcher le joueur de ramasser des objets clés, et les cheveux d'Eivor ne devraient plus dépasser de sa capuche après une anomalie Animus.

Les autres changements du patch

Cette dernière mise à jour d'Assassin's Creed Valhalla traite également des bugs liés à l'armurerie, à l'inventaire et divers autres éléments.

Les objets précédemment achetés étaient absents de l'inventaire

La tenue du clan du Grand Corbeau ne pouvait pas être améliorée ni upgradée à des niveaux supérieurs

Le nombre total de pièces d'opales ne s'actualisait pas lors du ramassage de cette ressource dans le monde

Correction du problème qui intervenait lorsque le joueur essayait de récupérer l'article gratuit hebdomadaire

Les packs d'équipement déjà possédés apparaissaient encore dans la boutique, ce qui ne devrait plus être le cas

Résolution de cas où des objets étaient indiqués comme possédés alors qu'ils ne l'étaient pas

Correction d'un bug lors de la sélection de la langue coréenne sur Steam (via l'onglet Langue de la plateforme)

Résolution d'un souci où le joueur pouvait perdre des crédits Helix lors de l'achat du pack Crépuscule, si ce dernier avait 5 pièces d'équipement sur 5

Correction de prix dans la boutique Helix durant l'échange de pièces d'un ensemble complet

Résolution d'un problème, uniquement sur Xbox, où les crédits Helix achetés n'étaient pas ajoutés à l'inventaire

Correction d'un bug pour lequel les indications pop-ups n'apparaissaient plus lors des quêtes « Histoire Partagée » et « Le Dernier Chapitre »

Crédits : Steam.

La page Assassin's Creed Valhalla se referme donc mais la franchise, elle, a de grands projets. Il y aura un retour aux sources avec Assassin's Creed Mirage, un voyage en terres japonaises avec Assassin's Creed Red, une expérience mobile avec Assassin's Creed Jade ainsi qu'un titre très différent et sombre avec AC Hexe.