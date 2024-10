Le mois dernier, Ubisoft annonçait un important report pour Assassin's Creed Shadows et s'est récemment fendu d'une plus ample explication derrière ce choix et rassurer son monde.

En lieu et place du 15 novembre 2024 comme initialement annoncé, Ubisoft a fin septembre décidé de donner à Assassin's Creed Shadows trois mois supplémentaires, pour une sortie désormais établie au 14 février 2025. Dans le cadre d'un récent appel aux investisseurs, le géant français s'est expliqué plus en détail à ce sujet, avec des raisons qui tombent sous le sens et des pronostics qui se veulent rassurants.

Assassin's Creed Shadows recule pour moins bider que Star Wars Outlaws

En ce moment chez Ubisoft, les choses vont plutôt très mal. Entre un cours de son action en chute libre, des grèves pour protester contre le retour au plein travail en présentiel, ou encore la dissolution de la talentueuse équipe derrière Prince of Persia The Lost Crown pour en dispatcher les membres ailleurs, le géant français est clairement en difficulté. Pour l'heure, Assassin's Creed Shadows se présente comme sa seule planche de salut sur le court terme. Malgré des précommandes visiblement nombreuses, Ubisoft s'est en quelque sorte saboté en reportant son prochain gros titre de trois mois, avec en plus la suppression de nombreux éléments controversés comme l'early access sur les éditions plus onéreuses du jeu.

Face à ce chaos ambulant, les investisseurs ont naturellement demandé des comptes à Ubisoft, et notamment la raison derrière le report d'Assassin's Creed Shadows. Frédérck Duguet, chef des finances du groupe, a donné deux raisons qui tombent sous le sens pour rassurer son monde : « Après ce qu'il s'est passé avec Star Wars Outlaws, il fallait vraiment que nous offrions aux joueurs une expérience impeccable dès le premier jour. Nous voulons donc qu'Assassin's Creed Shadows soit bien optimisé pour que la communauté puisse en profiter dans une qualité optimale à son lancement ».

Est-ce qu'un Assassin's Creed Shadows aussi parfaitement optimisé que possible suffira-t-il, malgré les nombreuses polémiques à son égard ? Verdict à partir du 14 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Espérons pour Ubisoft qu'il se vendra au moins à plus d'un million d'exemplaires un mois après sa sortie, pour ne pas suivre le bide galactique d'Outlaws. Autrement, le géant français pourrait courir un très grave danger...

Un très lourd fardeau pèse sur les épaules de Naoe et Yasuke © Ubisoft

Source : Ubisoft