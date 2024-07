Depuis son premier trailer officiel, Assassin's Creed Shadows a fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté. La plus vocale étant celle des joueuses et joueurs japonais, les principaux intéressés pour ce titre se déroulant au Japon féodal. C'est donc principalement à eux qu'Ubisoft s'adresse dans un nouveau et long message officiel.

Instabilité dans le Japon d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft répond

À l'instar de la période que le prochain opus de la franchise phare d'Ubisoft veut dépeindre, l'instabilité règne s'agissant d'Assassin's Creed Shadows. De très nombreux joueuses et joueurs, notamment japonais, ont exprimé leur indignation face au choix de représenter la caste des samouraï au Japon féodal sous les traits de Yasuke, un personnage ayant vraiment existé, mais au passé sujet à de vifs débats. À tel point qu'une pétition a été lancée pour demander l'annulation du jeu. Yu Hirayama, un expert historien, s'est fendu de sa propre analyse qui va dans le sens du choix narratif d'Ubisoft, sans forcément convaincre tout le monde. Le géant français s'est ainsi fendu aujourd'hui d'un long message officiel pour défendre sa position face à cette énorme polémique qui éclabousse son titre attendu le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Message officiel d'Ubisoft envers la polémique

Nous voulons tout d'abord remercier du fond du cœur votre support pour la franchise. Pour beaucoup d'entre nous, créer Assassin's Creed Shadows dans le Japon féodal représente un rêve de longue date. Nous avons en ce sens reçu beaucoup de réactions positives, mais également de vives critiques. Nos équipes partagent votre passion pour l'histoire et la respectons. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour assurer une représentation immersive et respectueuse de cette période de l'histoire du Japon. Cependant, comme dans tout autre titre de la franchise, notre intention avec Assassin's Creed Shadows n'a jamais été de proposer une représentation factuelle de l'histoire et de personnages historiques. Notre but est de susciter la curiosité et d'encourager les joueurs à explorer et apprendre l'histoire qui nous inspire. Mais les titres de la franchise restent avant tout des jeux vidéo amusants narrant un récit captivant, mais fictif. Ce malgré un travail en étroite collaboration avec des consultants, historiens et chercheurs externes, ainsi qu'en l'occurrence avec Ubisoft Japan. En dépit de ces efforts, certains éléments ont suscité l'inquiétude auprès de notre communauté japonaise. Nous en sommes profondément désolés. En se basant sur des critiques constructives, nous allons continuer nos efforts pour mettre Assassin's Creed Shadows entre vos mains dans les meilleures conditions, le titre étant encore en développement. À noter également que nos consultants ne sont en aucun cas responsables de nos décisions créatives. Nous vous demandons donc respectueusement de ne pas les inclure dans vos critiques. Quand bien même nous cherchons l'authenticité, les jeux de la franchise restent des œuvres de fiction inspirées de faits réels historiques, mais avec quelques éléments de fantaisie/science-fiction. Yasuke est un dernier exemple en ce sens. Nous reconnaissons que sa représentation en samouraï dans Assassin's Creed Shadows fait l'objet de vifs débats et discussions. Cela s'intègre toutefois dans notre processus créatif, au même titre que le rôle majeur que jouera la shinobi Naoe, afin de proposer différents styles de gameplay. Nous chérissons vos retours et vous encourageons à continuer de les partager, même si nous comprenons qu'il est difficile de répondre à toutes les attentes. Nous espérons malgré tout que les joueurs japonais apprécieront ce qui les attend dans Assassin's Creed Shadows le 15 novembre.

