À l'heure actuelle Ubisoft est l'un des plus gros éditeurs sur le marché du jeu vidéo mais aussi l'un des plus prolifiques avec plusieurs grosses licences comme The Division, Ghost Recon, Far Cry et bien entendu Assassin's Creed. D'ailleurs cette dernière saga est un peu celle de la dernière chance en ce sens où il n'y a pas vraiment de place à l'échec. Surtout quand on connait les problématiques que rencontre l'entreprise française d'un point de vu financier. Avec des licenciements dans plusieurs branches comme on pouvait vous le reporter. Partant de ce postulat, Assassin's Creed devient une priorité absolue.

Assassin's Creed : Ubisoft mise tout dessus

En fait Ubisoft a plusieurs projets Assassin's Creed en production aux côtés de Mirage, et à l'avenir, l'éditeur francophone souhaite augmenter jusqu'à 40 % la main-d'œuvre affectée à la série. C'est tout simplement énorme et dans le détail, selon le directeur financier Frédérick Duguet, la société compte actuellement environ 2 000 personnes travaillant sur Assassin's Creed, et elle s'attend à ce que ce nombre passe à environ 2800 dans les années à venir. 800 personnes, c'est assez gargantuesque et c'est une équipe plus grosse que ce que la plupart des studios possèdent déjà en actifs. Avec une telle force de frappe on peut s'attendre à du très lourd du coté de AC et on espère évidemment que la qualité sera au rendez-vous. Petite précision utile, Ubisoft a l'intention d'atteindre son objectif en réaffectant le personnel actuel et il ne s'agit donc pas de recrutement.

La décision de prioritiser AC est assez évidente quand on sait que Assassin's Creed Valhalla a rapporté beaucoup d'argent à l'entreprise. Selon les divers rapports financier, non seulement il a eu plus de joueurs que ses prédécesseurs Origins et Odyssey , mais il a également généré beaucoup plus de revenus durant sa "carrière". L'ambiance viking ça marche fort.

C'est quoi les prochains jeux Assassin's Creed ?

Il y a deux autres projets principaux Assassin's Creed en plus de l'épisode Mirage qui se déroule à Bagdad. Il s'agit en effet de AC : Red et AC : Hexe. Le premier doit se dérouler au Japon Feodal tandis que le deuxième viserait normalement l'Empire Romain. Une évidence après le succès de l'épisode en Egypte et en Grèce, il fallait bien terminer le triptyque antique. En plus de ces épisodes en solo, l'éditeur serait aussi en train de travailler sur un jeu multijoueur non annoncé et deux jeux vidéos sur smartphones dont l'un en collaboration exclusive avec Netflix, géant du streaming.