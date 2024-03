Il n’y a pas à dire, l’actualité autour d’Assassin’s Creed est dense et ça n’a pas fini de se calmer vu le nombre de projets en développement. Il y a quelques jours, c’est le mystérieux AC Red qui refaisait parler de lui avec une potentielle sortie lors de l’année fiscale 2025, soit entre avril 2024 et mars 2025. En attendant cet épisode jeu ainsi que tous les suivants, les fans vont pouvoir se rabattre sur un nouveau titre. Ou plutôt sur une collaboration d'un autre genre qui a déjà mis le grappin sur des licences cultes du jeu vidéo.

Un nouveau jeu Assassin's Creed d'un autre genre

L’année dernière, l’éditeur de cartes Wizards of the Coast avait officialisé plusieurs collaborations avec l’industrie du jeu vidéo. Par la suite, les joueurs ont pu découvrir des cartes Magic The Gathering Final Fantasy, The Witcher, Fallout ou même Tomb Raider. Et c'est maintenant au tour d'Assassin’s Creed de les rejoindre. L’éditeur explique avoir vu le potentiel dans la licence d’Ubisoft, avec son intrigue profonde, qui a établi ses fondations avec Altaïr en 2007. Depuis, seize années se sont écoulées durant lesquelles les joueurs ont vagabondé entre différentes époques, à la rencontre de personnages mythiques. Désormais, « ce voyage à travers des lieux historiques et ces mystères modernes se joignent au jeu de cartes Magic » peut-on lire sur le site officiel.

Artwork de l'une des cartes Assassin's Creed de MAGIC ©Magic The Gathering

Dans ces nouveaux decks Assassin's Creed, qui seront disponibles dès le 5 juillet 2024, les fans trouveront des outils et des personnages emblématiques de la licence. Il y aura par exemple l’Animus, Léonard de Vinci ou encore Ezio Auditore da Firenze. Pour compléter la collection plus vite, un booster sera également mis en vente. Il contiendra 1 carte de terrain de base, 3 cartes peu communes, 1 carte rare ou rare mythique ou encore 1 carte traditionnelle peu commune, rare ou mythique. Il y aura également des « booster fun », c’est-à-dire des cartes avec un visuel légèrement différent de celui d’origine. Comme vous pourrez le découvrir sur le site officiel, cette collaboration a tellement de surprises qu’il est impossible de toutes les lister. Néanmoins, elles ne peuvent faire que des heureux, et il est déjà possible de précommander ces nouvelles cartes Assassin's Creed sur le site officiel de la marque.