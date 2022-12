Avant Dark Souls 3, Bloodborne et Elden Ring, FromSoftware était surtout connu pour sa licence Armored Core, une série de jeux d’action bourrés de robots géants. Bien que les Game Awards ont été marqués par la remise du prix ultime à Elden Ring, FromSoftware a également fait le show avec la toute première présentation de son Armored Core 6, suite hyper attendue de l’une de ses sagas les plus cultes.

Si Armored Core est moins populaire que les Soulsbornes, la licence n’en reste pas moins ancrée dans le paysage vidéoludique en plus d'avoir un très grand nombre de fans à travers le monde. Interrogés par IGN, Hidetaka Miyazaki, tête pensante de FromSoftware, et Masaru Yamamura, l’un de ses seconds désormais à la direction d'Armored Core 6, ont pris la parole concernant leur prochain gros jeu.

Avant de littéralement exploser aux yeux du monde avec sa série des Dark Souls, Miyazaki était directeur de projet sur la série Armored Core aux alentours de 2004. Le sixième opus, attendu l’année prochaine, marquera donc un véritable retour aux sources pour le développeur, mais aussi pour tout le studio qui pourra ainsi se recentrer et ne pas se perdre sur le chemin du succès, comme le souligne lui-même Miyazaki. Toutefois, ce n’est pas lui qui s’occupera du projet, mais bien Masaru Yamamura, vétéran du studio ayant déjà officié sur plusieurs Souls par le passé.

Armored Core 6 marquera un vrai retour aux sources

Armored Core VI: Fires of Rubicon devrait donc voir le jour dès 2023 et nous racontera une toute nouvelle histoire. On sera envoyé sur Rubicon 3, une planète très éloignée de notre système, sur laquelle les corporations et autres grosses entreprises se battent pour les ressources. En résultera évidemment une véritable guerre totale, et une planète en proie à l'apocalypse. Vrai/faux reboot, le jeu reprendra les grands traits des précédents jeux, sans pour autant y être directement lié.

Nous préférons voir le jeu comme une histoire complètement nouvelle. Il n'y a pas de liens directs avec les épisodes précédents en termes d'histoire. Il s'agit d'un tout nouveau cadre et d'une toute nouvelle histoire pour les joueurs.

Une histoire totalement inédite donc qui se jouera entièrement à la troisième personne. Armored Core oblige, on pourra customiser son mecha des armes au moteur, en passant par la carrosserie et les paramètres système. Les développeurs dévoilent d’ailleurs que le jeu disposera d’un arsenal conséquent allant du simple canon, aux armes extrêmement lourdes comme des obus, des missiles et de très grosses armes au corps-à-corps.

Vous pouvez changer beaucoup de choses lors de l'assemblage de votre robot. Cela ressemblera à ce que vous connaissez des jeux Armored Core précédents. Il y aura une grande variété de pièces différentes que vous pourrez échanger sur différentes parties de votre mecha. Vous pourrez également régler ces pièces, les armes et les paramètres généraux de votre machine en fonction de votre style de jeu, en modifiant par exemple les performances de diverses pièces suivant comment vous souhaitez aborder chaque mission et chaque bataille. C’est un peu l'équivalent d'une progression RPG classique dans Armored Core 6.

Les développeurs soulignent par exemple qu'il sera possible de modifier la mobilité de son robot pour en faire un véritable tank assez lent, ou au contraire, un mecha très rapide capable de voler et de se propulser rapidement dans les airs. Tout un programme donc.

C'est dans les vieux robots que l'on fait les meilleurs jeux

Si l’on en croit Fromsoftware, comme par le passé, se créer une véritable machine de guerre sera obligatoire pour survivre face aux assauts de nos adversaires. On apprend également qu’Armored Core 6 sera principalement orienté solo, bien que l’on pourra compter sur quelques fonctionnalités et modes de jeu en ligne, le studio en dévoilera d’ailleurs davantage un peu plus tard, mais il est fait mention de modes coopératifs et compétitifs.

Loin de la liberté d’un Elden Ring, Armored Core 6 optera plutôt pour une structure semi-linéaire sous forme de missions. À l'ancienne donc. Miyazaki souligne que ce nouvel épisode renouera avec les anciens épisodes et profitera de toute l'expérience et de tous les moyens modernes dont dispose désormais FromSoftware.

La direction principale que l’on a choisie avec cet Armored Core VI est de revenir en arrière et de bien étudier le concept de base d'Armored Core et ce qui rendait cette série si spéciale à l'époque. Nous voulions donc reprendre l'aspect assemblage, création et personnalisation de son propre mecha, et ensuite être en mesure de proposer de bonnes sensations de pilotage. Nous avons donc voulu prendre ces deux concepts de base et les réexaminer dans notre environnement moderne. Cela signifie que nous nous sommes appuyés sur notre savoir-faire et nos expériences acquises sur les jeux de ces dernières années, et nous les avons appliquées au développement d’Armored Core VI, en gardant toutefois les concepts et la nature de base d'Armored Core. Via IGN

Un Armored Core à la fois moderne et old school donc, mais qui pourrait aussi tendre vers le souls-like si l’on en croit cette déclaration. Toutefois, le studio a rapidement tempéré en affirmant vouloir créer un jeu inédit, loin des mécaniques de ses précédents jeux, bien que beaucoup de choses s'en inspireront quand même, à commencer par les boss et certaines mécaniques de combat. Dans tous les cas, le retour d’Armored Core promet de se faire avec fracas.

Hâte d’en voir plus ?