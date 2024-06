La saison 2 d'Arcane se montre enfin avec une bande-annonce tout ce qu'il y a de plus épique. Malheureusement, tout n'est pas rose et il y a également une mauvaise nouvelle.

Ça y est, Riot Games et Netflix ont enfin lâché la vraie bande-annonce de la saison 2 d’Arcane et ça s’annonce franchement incroyable ! Alors avant de lire la suite, bien évidemment, attention parce que ça va spoiler méchamment la première saison. Il est encore temps de faire une piqûre de rappel avant de se lancer dans la suite. Vous êtes prévenu !

Une bande-annonce épique pour la saison 2 d'Arcane

Après les événements tragiques du grand final de la saison 1, Piltover est en ébullition, prêt à rendre les coups. La fameuse guerre entre Piltover et la désormais ville de Zaun va exploser. Dans le lore de League of Legends, cette guerre a fait des ravages et de nombreuses victimes. À Zaun, les expériences illicites se sont rapidement multipliées tandis que Piltover a littéralement fait le ménage. On verra jusqu’où ira la saison 2 d’Arcane, mais en l’état, on s’en rapproche. La bande-annonce nous laisse entrevoir pas mal de Zauniens modifiés, et même la sombre créature Warwick, prête pour la traque.

Vi, Caitlyn et tout un commando se lanceront à la poursuite de Jinx tout en tentant de mettre un terme aux excès de la ville basse. Beaucoup d’inconnues résident encore, mais une chose est sûre, ce sera bel et bien la fin pour cette série après cette seconde saison. Oui, c’est bien là la fameuse mauvaise nouvelle dont on faisait mention dans notre titre. La saison 2 d’Arcane sera la dernière.

Pas de saison 3, mais l'univers de League of Legends peut encore s'étendre !

Toutefois, il y a un espoir pour que l’univers de League of Legends revienne avec une nouvelle série. Après un tel succès, difficile d’imaginer Riot Games, Netflix et Fortiche s’arrêter en si bon chemin. De plus, l’univers de League of Legends est extrêmement riche et comporte tout un tas de héros hauts en couleur et d'événements marquants. La guerre pour Ionia, les affrontements entre Demacia et Noxus, les malédictions des îles obscures, les légendes de Bilgewater… il y a tellement de choses à découvrir, sans parler des histoires entre les héros eux-mêmes. Bref, croisons les doigts.

Pour l’heure, la saison 2 d’Arcane nous donnera rendez-vous au mois de novembre sur Netflix pour un final en apothéose, on l’espère.