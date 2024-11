L’engouement était palpable et le succès ne s’est pas fait attendre. Trois ans après avoir pris tout le monde court, Arcane revient avec sa seconde et dernière saison. La série s’est rapidement imposée en tête des charts de la plateforme dans plus de soixante pays et ce n’est pas prêt de s’arrêter. C’est une habitude chez Netflix désormais, ses programmes à succès sont maintenant découpés en plusieurs parties. L’adaptation de League of Legends se présentera alors en trois actes, un disponible chaque samedi matin. Comme si vous ne trépignez pas assez d’impatience, Netflix vient de dévoiler un premier aperçu de la deuxième partie de la saison 2 d’Arcane.

L'acte 2 de la saison 2 d'Arcane se dévoile

Une douce odeur de révolution plane à Zaun. Les événements finaux de l’acte 1 ne seront pas sans conséquence. Jinx a encore semé le trouble à Piltover, et il semblerait que la protégée de Silco soit maintenant devenue un symbole dans les bas-fonds de la cité. Cette bande-annonce de l’acte 2 de la saison 2 d'Arcane montre plusieurs de ses partisans qui se rallient à sa cause et revêtissent son bleu si iconique. Ambessa a quant à elle toujours l’air de tirer les ficelles en coulisses, quand Vi, au fond du trou, a entamé sa petite période emo. Les images défilent à un rythme effréné sous la musique de Woodkid : Caitlyn en commandante, Ekko qui semble avoir disparu, Mel qui essaie d’échapper à la Rose Noire et soudain il est là.

Le grand (méchant ?) loup est sorti de sa cage. Warwick devrait tenir un rôle important dans cette prochaine salve d’épisodes de la saison 2 d’Arcane. De ce que l’on peut voir, il se frottera même à Jinx. Les théories vont de bon train quant à son identité, mais rien dans cet aperçu ne permet de l’affirmer. Il faudra attendre ce samedi 16 novembre à 9h01 pour avoir le fin mot de l’histoire. Croyez-nous, ça vaut le détour.